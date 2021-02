Le rétablissement de l’ordre démocratique devrait être la priorité de toutes les parties prenantes au Myanmar: l’Inde à l’AGNU

Le rétablissement de l’ordre démocratique au Myanmar devrait être la priorité de toutes les parties prenantes et les dirigeants détenus doivent être libérés, a déclaré l’Inde lors d’une réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies, appelant les dirigeants de la nation d’Asie du Sud-Est à travailler ensemble pour résoudre leurs différends dans une de manière constructive ».

Le représentant permanent de l’Inde auprès de l’ambassadeur des Nations Unies, TS Tirumurti, a fait ces commentaires vendredi lors d’une réunion informelle de l’Assemblée générale sur la situation au Myanmar après que l’armée a organisé un coup d’État ce mois-ci.

«L’Inde partage une frontière terrestre et maritime avec le Myanmar et a des enjeux directs dans le maintien de la paix et de la stabilité. Les développements récents au Myanmar sont donc suivis de près par l’Inde. Nous restons préoccupés par le fait que les progrès réalisés par le Myanmar au cours des dernières décennies sur la voie de la démocratie ne doivent pas être compromis », a-t-il déclaré.

Tirumurti a déclaré que l’Inde estimait que l’état de droit et le processus démocratique devaient être respectés, que les détenus devaient être libérés et que le calme prévalait.

« Nous appelons les dirigeants du Myanmar à travailler ensemble pour résoudre leurs différends de manière pacifique et constructive », a-t-il déclaré.

Le 1er février, l’armée s’est emparée du pouvoir au Myanmar et a arrêté le chef de facto Aung San Suu Kyi, le président U Win Myint et d’autres dirigeants politiques de haut niveau lors du coup d’État sans effusion de sang.

Tirumurti a déclaré que l’Inde, en tant que plus grande démocratie, a toujours été inébranlable dans son soutien au processus de transition démocratique au Myanmar pour qu’elle émerge comme une union fédérale démocratique stable et qu’un domaine important de l’attention de New Delhi a été le renforcement des capacités, y compris dans le domaines de constitution et de fédéralisme pour les dirigeants politiques et les élus.

«L’Inde, en tant qu’ami proche et voisin du Myanmar et de son peuple, continuera de suivre de près la situation et restera en discussion avec des pays partageant les mêmes idées afin que les espoirs et les aspirations du peuple soient respectés.

« Le rétablissement de l’ordre démocratique devrait être la priorité de toutes les parties prenantes au Myanmar », a-t-il déclaré, ajoutant que la communauté internationale doit apporter son soutien constructif au peuple du Myanmar à ce stade critique.

Pendant ce temps, l’ambassadeur du Myanmar auprès de l’ONU a défié l’armée du pays vendredi et a lancé un appel passionné à l’AGNU pour une action internationale immédiate pour aider à renverser le coup d’État militaire.

Kyaw Moe Tun, resté fidèle au gouvernement civil déchu, a prononcé un discours dramatique en s’adressant à l’assemblée.

L’envoyé a déclaré qu’il représentait le gouvernement civil dirigé par la NLD.

Il a dénoncé le coup d’État et a appelé tous les États membres et l’ONU à condamner fermement le coup d’État militaire et à ne reconnaître en aucun cas le régime militaire.

«En plus du soutien existant, nous avons besoin de l’action la plus ferme possible de la part de la communauté internationale pour mettre immédiatement fin au coup d’État militaire, pour cesser d’oppresser des innocents, pour rendre le pouvoir de l’État au peuple et pour restaurer la démocratie», a déclaré l’envoyé du Myanmar, s’étouffant pendant qu’il parlait.

Il a prononcé le salut à trois doigts adopté par les manifestants au Myanmar et a déclaré: «Nous continuons à nous battre pour un gouvernement qui est du peuple, par le peuple et pour le peuple.» Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur le Myanmar Christine Schraner Burgener a exhorté l’Assemblée générale à envoyer collectivement un signal clair en faveur de la démocratie au Myanmar.

«En ce moment, les processus démocratiques ont été mis de côté et les dirigeants élus, y compris le conseiller d’État et le président de la République de l’Union, restent détenus», a-t-elle déclaré.

Burgener a déclaré que rien ne justifiait les actions de l’armée et que «nous devons continuer d’appeler au renversement de cette situation inadmissible, épuisant tous les canaux collectifs et bilatéraux pour rétablir la voie du Myanmar sur la réforme démocratique.» Elle a en outre qualifié de «profondément troublante» les arrestations en cours de dirigeants politiques, y compris des parlementaires élus de la NLD, des représentants du gouvernement, des acteurs de la société civile et des représentants des médias. «L’usage de la force meurtrière et l’augmentation du nombre de décès, inacceptables.» Notant que «la prise de contrôle ne s’est pas stabilisée», le responsable de l’ONU a déclaré que la communauté internationale ne doit «pas donner de légitimité ou de reconnaissance à ce régime».

Tirumurti, abordant la question des personnes déplacées de l’État de Rakhine au Myanmar, a déclaré que l’Inde avait le plus grand intérêt à résoudre le problème du rapatriement des personnes déplacées car c’était le seul pays qui partageait une longue frontière avec le Bangladesh et le Myanmar.

«Nous avons continué à conseiller nos partenaires sur la nécessité d’une approche équilibrée et constructive de cette question. Pour cela, la mobilisation d’un soutien pour les besoins de développement des populations locales est cruciale. L’Inde a constamment encouragé les parties prenantes à trouver des solutions pratiques et pragmatiques », a-t-il déclaré.

Tirumurti a souligné la nécessité d’un règlement rapide de la question des personnes déplacées de l’État de Rakhine au Myanmar, affirmant qu’il fallait veiller à ce que les récents développements au Myanmar n’entravent pas les progrès accomplis jusqu’à présent et que la communauté internationale doit encourager et soutenir les mesures positives. .

