Le résumé le plus complet d’El Marginal avant la première de la saison 4 sur Netflix

Nous sommes à quelques jours de la première des nouveaux épisodes d’El Marginal et nous vous apportons ici un résumé pour que vous ne manquiez de rien dans la quatrième saison. Tous les détails avec spoilers !

©NetflixLe résumé le plus complet d’El Marginal avant la première de la saison 4 sur Netflix.

Il manque de moins en moins pour le retour de La frange, l’une des séries argentines les plus populaires de ces dernières années. Ce sera sa présentation sur le service de streaming Netflix avec la diffusion de sa quatrième saison, qui se poursuivra avec l’histoire qui a culminé dans la première partie. Les fans, déjà en attente sur les réseaux sociaux, attendent le mercredi 19 janvier pour profiter des nouveaux épisodes. Pour que vous ne manquiez aucun détail, nous vous apportons ici un résumé complet du programme. Passez en revue ce qui s’est passé jusqu’à présent !

+Résumé complet de El Marginal

SAISON 1:

Le premier volet, diffusé sur Public TV mi-2016, a débuté avec l’ancien policier Miguel Palacios entrant dans la prison de San Onofre en tant que condamné sous l’identité de Berger pour une cause. Une fois à l’intérieur, il a pour mission d’infiltrer le gang dirigé par Mario Borges Et son frère, Dieu, puisqu’ils viennent de kidnapper Luna Lunati, la fille d’un juge corrompu de la Nation, il doit donc découvrir où se trouve l’adolescente.

La prison est dirigée par Sergio Antin, qui fait des affaires avec les Borges, qui à leur tour entretiennent un conflit interne avec les Moins de 21, les jeunes prisonniers qui vivent dans la cour et cherchent à se venger des événements passés. Au sein du système pénitentiaire, nous trouvons également emma molinari, une personne qui sera romantiquement proche du pasteur.

Après avoir découvert que Luna a été kidnappée en prison et obtenu sa libération, Miguel est trahi et reste à l’intérieur de la prison comme un prisonnier de plus et est maintenant entouré de criminels et de meurtriers. La fin du premier laisse un climat tendu entre les Borges et le Sub 21 qui laisse Diosito blessé par un tir et la mort de la plupart des jeunes dans la cour. Pendant ce temps, l’ex-flic s’échappe et cherche un avenir avec Emma.

SAISON 2:

Le deuxième volet se déroule trois ans après les événements de la saison 1. Après une évasion ratée de Mario, est de nouveau capturé avec son frère Dieu et ils arrivent pour la première fois à la prison de San Onofre. Forts d’une notoriété reconnue, ils doivent d’abord se soumettre aux décisions des « Le Crapaud » Quiroga, le prisonnier avec le plus de pouvoir dans toute la prison, ce n’est donc qu’une question de temps avant que le climat ne devienne tendu. emma Elle rejoint la prison pour travailler sur son poste de diplômé, mais les problèmes entre les quatre murs lui feront du mal.

Les Borges entretiennent des relations avec Patrick « Le Doc » Salgado, un anesthésiste enfermé pour un crime qu’il n’a pas commis. Enfin, les frères parviennent à leurs fins en éliminant « El Sapo » du jeu et deviennent les nouveaux dirigeants de la prison en réalisant une nouvelle alliance avec son directeur Antín, bien que les problèmes persistent en trahissant la jeunesse de la prison. Moins de 21, qui est resté dans la cour.

Un flashforward nous emmène à la fin de la saison 1, où Diosito est placé dans une ambulance après avoir été abattu, mais « El Doc » était à l’intérieur du mobile et lui sauve la vie, alors qu’ils montrent Miguel s’échapper sur le côté en profitant du feu.

SAISON 3:

La troisième saison se déroule entre la deuxième et la première partie, deux ans après avoir détrôné « El Sapo » et un an avant l’enlèvement de Luna Lunati. Déjà consolidé comme capos de la prison de San Onofre, le Borges doit protéger un détenu nouvellement arrivé, Christian Brun, qui est le fils d’un homme d’affaires puissant. Pendant ce temps, le moins de 21 vont essayer d’enlever le pouvoir aux frères et pour cela ils s’allient avec Olivier Bruni et avec Panthère, l’ancien garde du corps d' »El Sapo » que tout le monde craint. Lorsqu’il a semblé que les jeunes exécutaient leur plan pour diriger la prison, la situation s’est retournée contre eux et les deux Mario, Dieu et ses compagnons continuent d’atteindre l’objectif de « Moco » purgeant sa peine sans une égratignure.

Déjà dans le présent, on se retrouve dans les instants après la saison 1, où les Borges sont jugés et à nouveau condamnés pour tout ce qui est arrivé à la réclusion à perpétuité et sont transférés à la prison de Puente Viejo. Une fois arrivés, ils ne trouvent rien de plus et rien de moins que Miguel.

Que va-t-il se passer dans la SAISON 4 ?

Synopsis officiel : « Après l’incendie de San Onofre, les destins de Pastor, Mario Borges et Diosito se croisent à nouveau dans la prison de Puente Viejo. Les retrouvailles entre Pastor et Diosito ravivent chez les deux des sentiments forts. César, qui y a été transféré, rejoint la confrontation et mène le groupe qui représente le Sub-21. Sergio Antín tire les ficelles de l’extérieur et affronte l’actuel directeur pour prendre le contrôle de la prison. De son côté, Emma Molinari aidera Pastor dans une nouvelle et dangereuse tentative d’évasion.

