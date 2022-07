Le restaurant du Michigan ferme tôt en raison de touristes « impolis » et « arrogants »: « Nous ne sommes pas ici pour être maltraités »

Chaque année, des «fudgies» (comme les habitants du Michigan désignent les touristes) descendent dans la ville de Charlevoix, Michigan, pour le festival vénitien. Cette année, leur mauvais comportement a apparemment gâché toute une nuit de service dans un restaurant.

« J’étais descendu du troisième étage dans notre salle à manger principale et l’un de mes serveurs était tombé en panne dans la station de serveur. Elle pleurait. Et j’ai juste en quelque sorte pris mon chef de cuisine à l’écart, et nous avons tous les deux décidé que nous en avions assez », a expliqué Larah Moore, directrice générale d’East Park Tavern à Charlevoix, dans une entrevue avec AUJOURD’HUI.

Le jeune homme de 27 ans a travaillé au restaurant, décrit comme un « repaire de quartier terre-à-terre » dans les critiques des habitants, pendant six mois. Elle travaille dans l’industrie alimentaire de Charlevoix depuis l’âge de 15 ans et, par conséquent, a accumulé plus d’une décennie de Vénitiens à son actif. Près de 100 000 fudgies transitent par Charlevoix pour participer au jamboree des concessions alimentaires, régales et tournois. Le festival dure huit jours et, selon Moore, est la semaine la plus chargée de l’année à East Park Tavern.

Les employés d’East Park Tavern Larah Moore et Jamie Campbell. Avec l’aimable autorisation de Larah Moore

« Tout le monde dans l’industrie des services sait que nous allons être critiqués (par le festival) mais que cela en vaudra la peine », a expliqué Moore. «Tout le monde en ville est là pour célébrer et passer un bon moment, et cela se répercute généralement sur le personnel de votre restaurant ou, vous savez, sur à peu près n’importe quelle autre entreprise de la ville. Nous essayons tous de garder le moral. C’est un moment amusant pour tout le monde, ou du moins c’est censé l’être.

Cette année, East Park Tavern a connu tellement de chahut et de manque de respect de la part des clients que Moore a décidé qu’ils en avaient assez.

Samedi dernier à 21 heures, une heure avant l’arrêt habituel du restaurant, Moore a consulté son personnel puis, après avoir entendu leurs pensées, a fermé boutique et accroché une pancarte.

« En raison des mauvais traitements infligés à nos serveurs, notre cuisine est fermée », lit-on sur la pancarte que Moore a accrochée devant le stand de l’hôte et ensuite partagée sur Facebook.

« J’ai travaillé au centre-ville de Charlevoix pendant la plus grande partie de ma vie d’adulte pendant Venetian. C’est généralement génial, occupé, mais amusant et utile », a écrit Moore dans une légende pour l’image. « Je suis incroyablement déçu et embarrassé par les Fudgies que nous avons cette année. Mon personnel a pris une BATTUE toute la semaine. Hier soir, c’était notre dernière goutte. Trop de commentaires grossiers. Trop d’individus arrogants agissent comme s’ils pouvaient nous donner de l’argent pour arriver à leurs fins. Trop de secousses arrogantes.

«Personne ne peut traiter mon personnel comme une poubelle. Ce sont les étoiles brillantes absolues de ma vie, et j’aime et j’apprécie le peu d’entre eux que j’ai la chance d’avoir », a-t-elle ajouté. « Si vous poussez vos serveurs, regardez-les commencer à repousser. Nous sommes ici pour assurer une excellente cuisine, des boissons et la qualité de votre temps passé avec nous. Nous ne sommes pas là pour être abusés. Nous ne tolérerons plus cela. »

L’intérieur d’East Park Tavern. Avec l’aimable autorisation de Larah Moore

Mardi, les paroles de Moore sont devenues virales avec des milliers de likes et de partages sur Facebook, et beaucoup ont compati à son expérience.

« Nous avons également eu une saison touristique très difficile ici », a répondu une utilisatrice de Facebook à son message. «Les gens ont juste été une race complètement différente cette année! C’est fou. »

« Je suis vraiment désolé. En 2016, j’ai eu mon dernier plein de foules vénitiennes et a–h—-. Je n’en peux plus », a répondu un autre. « Je les ai vus devenir de plus en plus autorisés et impolis au fil des années. »

« Je suis en colère / triste pour vous et vos collègues », a lu un autre commentaire. « Embarrassé pour Charlevoix et complètement enragé que des adultes pensent qu’ils peuvent agir comme des enfants avec l’argent de papa et obtenir ce qu’ils veulent. Vous avez déjà tellement supporté que je ne peux pas imaginer à quel point c’était vraiment horrible de prendre cette décision ! »

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas si favorables. Certains commentateurs ont accusé Moore et son équipe d’être paresseux.

« J’ai lu des commentaires disant que nous avons choisi la solution de facilité parce que nous voulions fermer plus tôt », a déclaré Moore. « Ce n’est pas le cas. Nous aimons tous notre travail. Et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous nous donnons à 100 % tout le temps. »

« (Ceci est) une note que j’ai trouvée au dos d’un de mes bordereaux de carte de crédit cette semaine », a déclaré Moore. « Je pensais juste que je l’inclurais parce que ce sont les petites choses qui rendent une soirée de serveurs encore un peu meilleure. Toute la semaine n’a pas été terrible. Il y avait aussi des gens aimables et amicaux. Je ne veux pas qu’ils soient oubliés . Nous apprécions grandement tous nos clients, en particulier ceux qui nous traitent avec respect et se mettent en quatre pour nous le faire savoir. » Avec l’aimable autorisation de Larah Moore

Moore a expliqué à AUJOURD’HUI qu’il n’y avait pas un cas en particulier qui l’avait poussée à prendre la décision – c’était une combinaison de facteurs.

« Ce n’était qu’une semaine pendant laquelle mon personnel travaillait en double. Donc, c’est de 11 h à 22 h. Et juste être battu tous les jours par le nombre de personnes qui arrivaient, plus le manque de respect que les gens leur témoignaient », a-t-elle expliqué avant d’énumérer un certain nombre de querelles survenues au cours de la semaine.

Au cours d’une instance, après avoir dit à une partie qu’il y aurait une attente de 30 minutes pour une table, ils ont contourné les serveurs, réquisitionné deux tables et exigé d’être servis.

« Ils m’ont dit qu’ils allaient juste s’asseoir là et attendre une demi-heure jusqu’à ce que quelqu’un vienne s’occuper d’eux », se souvient Moore. « J’ai dû demander à la femme deux ou trois fois d’arrêter de déplacer les tables. Et puis elle a croisé les bras et s’est assise sur une chaise et m’a dit qu’elle n’irait pas. Elle avait l’intention d’y rester. À ce moment-là, je lui ai juste dit si cette table serait disponible ou non, et une demi-heure, mon personnel ne la servirait pas, elle et sa fête, juste à cause du manque de respect flagrant.

Les clients trop impatients et parfois désagréables n’ont pas atténué le stress de suivre la structure de trois étages de la taverne, qui pèse physiquement sur les serveurs, en particulier pendant les mois d’été. Ce samedi-là, un des serveurs du restaurant, diabétique, se retrouve aux urgences.

« Il faisait 90 degrés. Il faisait super chaud. Elle était tellement en sueur, et sa pompe à insuline a glissé d’elle, et elle ne l’a même pas remarqué », a expliqué Moore. «Elle s’est retrouvée aux urgences samedi soir parce que son taux de sucre avait atteint son niveau le plus bas et elle s’est effondrée. Elle a mis sa propre santé de côté pour continuer à avancer dans notre travail, et c’est triste pour moi.

Dîner en famille à East Park Tavern. Avec l’aimable autorisation de Larah Moore

Moore espère que s’il y a une leçon à tirer de cela, c’est que les clients continuent de se rappeler que les serveurs sont des personnes.

« Les gens doivent réaliser à quel point les gens du secteur des services renoncent à être là pour faire ce travail », a expliqué Moore, qui rentre à la maison à 3 heures du matin et se lève à 7h30 tous les matins pour être debout avec ses trois enfants. « Pour le faire tous les jours avec le sourire aux lèvres, même quand ils ont l’impression que personne ne s’en soucie et que personne ne les apprécie… Quelqu’un se soucie de cette personne qui vous attend tout autant que vous vous souciez des personnes que vous avez chez vous. Et je n’ai pas l’impression que tu irais chez ta mère et la traiterais comme une ordure quand elle te sert un repas. »

À propos du panneau désormais viral qu’elle a raccroché, elle a dit: « C’était une déclaration. »

« Le choix » professionnel « aurait probablement été d’avoir simplement une pancarte indiquant: » Notre cuisine est fermée pour la soirée « », a déclaré Moore. « Mais j’avais l’impression que les gens devaient être conscients de ce qui se passait. Les gens devaient être conscients de leurs actions et de leur impact sur les autres. »