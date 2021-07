Le restaurant Cape Cod ferme ses portes pour une « journée de gentillesse » après le mauvais comportement des clients

Un restaurant du Massachusetts attire l’attention nationale après avoir fermé pour une « journée de gentillesse » à la suite d’une augmentation des comportements « inacceptables » de la part des clients.

Brandi Felt Castellano et son épouse, Regina Felt Castellano, les propriétaires d’Apt Cape Cod, un établissement local de Brewster, dans le Massachusetts, ont écrit sur Facebook le 8 juillet qu’ils seraient fermés pour le petit-déjeuner ce jour-là et n’ouvriraient pas avant 17h00. , quand ils ont commencé à servir le dîner.

La décision a été prise après jeudi dernier, « quand un homme a réprimandé l’un des jeunes employés du restaurant pour lui avoir dit qu’ils ne pouvaient pas prendre sa commande de petit-déjeuner à emporter parce que le restaurant n’avait pas encore ouvert », a rapporté le New York Times.

« Comme beaucoup de nos invités et clients nous traitent avec gentillesse et compréhension, il y a eu un afflux astronomique quotidien de ceux qui ne le font pas, nous jurant, menaçant de poursuivre, se disputant et criant après mon personnel, faisant pleurer les membres de l’équipe », a écrit les propriétaires sur Facebook. « C’est une façon inacceptable de traiter n’importe quel humain. »

Les Castellanos ont écrit qu’ils avaient décidé de « prendre la journée » et de donner aux employés du restaurant « le temps (pour) nettoyer en profondeur le restaurant, former et offrir à mon personnel une journée de gentillesse ».

« S’il vous plaît, rappelez-vous que beaucoup de mes employés sont jeunes, c’est leur premier emploi ou un emploi d’été pour aider à payer leurs études », ont poursuivi les propriétaires. « Nous avons dû faire des ajustements en raison de l’augmentation du volume d’affaires, de la taille de la cuisine, des produits disponibles et de la disponibilité du personnel, nous n’essayons de gâcher les vacances ou les jours de congé de personne. »

Ils ont déclaré à 45secondes.fr Food qu’ils avaient choisi de fermer parce qu’ils voulaient valoriser « les employés plutôt que l’argent » et espéraient » diffuser un message de gentillesse et changer la culture selon laquelle les employés de la restauration devraient simplement subir des abus à cause du travail qu’ils ont choisi « .

Les employés de la restauration à travers le pays ont signalé une augmentation du comportement négatif des clients depuis que les restrictions sur les coronavirus ont commencé à se lever à l’échelle nationale. Certaines de ces confrontations ont commencé à cause de modifications de menu ou de pénuries de certains aliments ou boissons. Dans d’autres cas, les esprits ont débordé suite à une longue attente due au manque de personnel.

« Nous avons tous vu ces vidéos virales de serveurs agressés ou criés par des clients mécontents des masques ou du temps qu’ils ont dû attendre pour leur table », a déclaré Darren Cardosa, un serveur de longue date qui gère un blog appelé » The Bitchy Waiter » où il publie sur la réalité de la vie au restaurant, plus tôt ce mois-ci. « Il y a ce sentiment dans tout le pays en ce moment qu’il y a beaucoup de colère et de frustration, et il semble que beaucoup de clients pensent qu’il est acceptable de retirer cela sur leur serveur. »

Le message d’Apt Cape Cod sur le fait de donner aux travailleurs une journée de congé pour se remettre d’interactions négatives avec les clients est rapidement devenu viral, recueillant des centaines de commentaires et de partages. Les fans de l’établissement ont rempli la section des commentaires de vœux et d’offres de donner de l’argent au personnel.

Le 14 juillet, les propriétaires ont déclaré qu’ils « aimaient l’idée » des dons et voulaient continuer à le payer.

« Nous serions honorés si vous achetiez un déjeuner pour toute personne qui traite avec le public, votre restaurant, magasin, médecin, vétérinaire ou pharmacie préféré », ont-ils écrit sur Facebook. « Si vous (ressentez) le besoin de donner de l’argent, veuillez visiter notre organisation familiale à but non lucratif, Family Table Collaborative … qui fournit de la nourriture aux familles souffrant d’insécurité alimentaire. »

