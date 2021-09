Le responsable de Thor : The Dark World intéressé par un "coupe du réalisateur"

merveille

Alan Taylor célèbre la première de Los Santos de la Mafia, mais il n’oublie pas son passage dans l’univers cinématographique Marvel dans la suite controversée de Thor.

Cinéma © IMDbThor: Le Monde des Ténèbres

Le directeur Alain Taylor a toujours souligné qu’il n’avait pas eu la meilleure des expériences au sein de la Univers cinématographique Marvel, où il a dirigé Chris Hemsworth, Tom Hiddleston et un casting de luxe Thor: Le Monde des Ténèbres, une entrée du MCU assez controversé pour les adeptes de la marque qui ne l’ont pas reçu de la meilleure des manières. Les critiques sur Rotten Tomatoes lui donnent une acceptation de 66%, tandis que les gens ordinaires lui donnent 75%.

Que s’est-il passé? Le cinéaste a reconnu que de nombreux éléments de son film auraient été différents. Par exemple, la mort de Loki ça allait être définitif, quelque chose qui n’allait pas de pair avec les souhaits du studio qui voyait le potentiel du personnage d’Hiddleston, qui avait même sa propre série en Disney+. Taylor venait de faire un excellent travail sur Les Sopranos et Game of Thrones, quelque chose qui a rempli de confiance les dirigeants de Marvel.

Thor : The Dark World peut-il avoir un « director’s cut » ?

« Tout d’abord, j’ai un immense respect pour Kevin Feige. Il fait quelque chose que personne n’a fait auparavant et que personne n’aurait cru possible jusqu’à ce qu’il le fasse. Maintenant, tout le monde essaie de l’imiter. », était l’analyse de Taylor lorsqu’il a dû parler du chef de l’étude dans laquelle « échec« . Ces mots du réalisateur doivent être notés, tout le monde n’est pas content de l’avancement de merveille dans l’industrie.

Alain Taylor Je voulais imprimer un peu le style de Game of Thrones à Thor: Le Monde des Ténèbres, quelque chose avec lequel le studio était d’accord au début, mais ensuite les choses ont changé et la relation est devenue toxique pour le cinéaste. « J’ai concentré toute mon attention sur la réalisation d’un certain film, et puis, dans le processus de montage, des décisions ont été prises pour le changer beaucoup « , étaient ses mots.

Plus? « Mon regret est que le film qui est sorti a beaucoup changé. J’ai une grande affection pour certaines des choses qui ont disparu dans la coupe originale. Il y avait une sorte de qualité et d’émerveillement qui me paraissait beau », le cinéaste se souvient presque avec une pointe de nostalgie du travail accompli. Peut-être que l’information prenant un statut public, il y a une campagne pour voir leur version du film comme cela s’est produit avec Ligue de justice de Zack Snyder.

« J’encourageais Zack Snyder quand il l’a fait et a pensé : l’obtiendra-t-il ? C’est incroyable. Je pense que tous les réalisateurs applaudissaient pour ça. J’aimerais. Pouvez-vous l’imaginer? Ils me donnent les millions de dollars qu’ils lui ont donnés pour retourner au travail. Oui, je ne pense pas que je vais recevoir cet appel « , être sincère Alain Taylor qui reconnaît sûrement que le Univers cinématographique Marvel avancé à son Phase 4 avec succès et ne regarde pas en arrière …

