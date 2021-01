Le responsable de la Xbox, Phil Spencer, déclare que Microsoft prend des mesures proactives pour améliorer la production des Xbox Series X et S

Après des années d’anticipation, les consoles de nouvelle génération sont enfin arrivées par Microsoft et Sony. Les deux consoles se sont plutôt bien passées avec leurs bases de fans respectives depuis leur lancement, mais le véritable inconvénient majeur jusqu’à présent est leur disponibilité limitée.

2021 est enfin venu effacer la terrible année qu’a été 2020, mais il est difficile de trouver une console de nouvelle génération. Les trouver dans les magasins de détail est très difficile et même si l’offre est meilleure en ligne, cette voie conduit souvent à des unités hors de prix. Les scalpers ont certainement profité de la loi de l’offre et de la demande, mais leurs jours pourraient être comptés pour Xbox Series X.

La disponibilité étant toujours une préoccupation croissante parmi les fans de Xbox, Phil Spencer a décidé de peser sur la question et peut-être apporter un peu de réconfort à ceux qui n’ont pas eu la chance de trouver une série X ou le tout numérique S.Dans un récent podcast avec le directeur de la programmation pour Xbox Live Larry Hryb, Spencer a déclaré Microsoft essaie de trouver des moyens de rendre la production plus efficace.

Cela implique de travailler directement avec des partenaires de production comme AMD pour voir où des améliorations peuvent être apportées. C’est clair: les Xbox Series X et S sont des systèmes populaires et cela témoigne de leurs incroyables spécifications et technologie. Si Microsoft veut réussir cette génération, ils devront fournir plus d’approvisionnement le plus tôt possible.

Spencer n’a jamais dit officiellement quand exactement cette augmentation de production entrera en vigueur, mais certains l’ont deviné dès avril. D’ici là, si vous voulez mettre la main sur la très convoitée Xbox Series X ou S, vous devrez chronométrer le marché.

Certains détaillants fournissent des mises à jour sur leur stock, donc rester informé de cette façon est un excellent moyen d’améliorer vos chances d’atterrir sur l’une ou l’autre console. Ou si vous êtes prêt à payer un prix élevé, ceux qui se sont approvisionnés sont également une option. Cependant, payer plus n’est pas recommandé, car il récompense essentiellement ceux qui profitent de nouvelles consoles limitées en achetant des robots et d’autres systèmes.

De plus, il n’y a pas une tonne d’exclusivités pour le moment pour la Xbox Series X et S donc jusqu’à ce que le stock s’améliore, il n’y a rien de mal à attendre pour jouer à des jeux sur votre ancien matériel. C’est ce que beaucoup de joueurs ont fait et jusqu’à présent, cela semble porter ses fruits. Avec un peu de chance, la production connaîtra une augmentation spectaculaire au début de 2021.