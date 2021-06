Le réservoir du barrage Hoover atteint des niveaux d’eau record

Les niveaux d’eau du lac Mead, le réservoir vital formé par le barrage Hoover, ont atteint un nouveau record cette semaine alors que l’ouest des États-Unis continue de souffrir d’une grave la sécheresse , selon des reportages.

Mercredi 9 juin, les niveaux du réservoir ont chuté à 1 071,56 pieds (326 mètres) au-dessus du niveau de la mer – légèrement inférieur au précédent record de 1 074,6 pieds (327 mètres) établi en 2016, selon . . Dans l’ensemble, le réservoir a chuté de 140 pieds (43 m) au cours des 21 dernières années, a rapporté ..

Les ingénieurs ont créé le lac Mead dans les années 1930 en construisant le barrage Hoover dans le fleuve Colorado à la frontière entre l’Arizona et le Nevada. C’est le plus grand réservoir des États-Unis, contenant quelque 9 000 milliards de gallons (34 000 milliards de litres) d’eau, qui est alloué à environ 25 millions de personnes vivant dans le sud-ouest, y compris celles de Los Angeles, San Diego, Phoenix, Tucson et Las Vegas, a rapporté ..

Le sud-ouest des États-Unis a connu une sécheresse presque continue au cours des deux dernières décennies, avec des précipitations et des chutes de neige trop faibles pour permettre à la région de se remettre complètement de la sécheresse, selon CNN .

« Changement climatique joue clairement un rôle », a déclaré Brandon Miller, météorologue pour CNN, au journal télévisé. « Les températures plus chaudes sont à l’origine de ce cercle vicieux. [of drought] et il est plus difficile pour les années de précipitations normales ou même supérieures à la moyenne de faire une brèche « , a déclaré Miller. « Lorsqu’une ou deux années de précipitations / chutes de neige inférieures à la moyenne se produisent, comme nous venons de le voir, les résultats sont désastreux. «

Les faibles niveaux du lac Mead obligeront probablement les États qui dépendent du réservoir à mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau. En août, les autorités américaines détermineront s’il faut déclarer une « condition de pénurie de niveau 1 » pour le lac Mead pour 2022, ce qui déclencherait des coupures d’approvisionnement en eau pour la région, a rapporté CNN.

Par exemple, l’Arizona pourrait voir son approvisionnement en eau réduit de 320 000 acres-pieds, ce qui représenterait environ un an pour 1 million de personnes, selon Retuers.

« Bien que nous ayons peut-être moins d’eau provenant du fleuve Colorado en Arizona en 2022, les gestionnaires et les fournisseurs d’eau de l’Arizona ont pris des mesures pour se préparer et continueront de travailler pour que le fleuve reste stable pour les générations à venir », Tom Buschatzke, directeur de le ministère des Ressources en eau de l’Arizona, a déclaré à CNN.

