Le réservoir d’oxygène explose et fait 82 morts

Un incendie causé par l’explosion d’un réservoir d’oxygène dans un hôpital qui traite des patients atteints de covid-19 à Bagdad, en Irak, a tué au moins 82 personnes et en a forcé certaines à sauter hors du bâtiment en feu par les fenêtres, ont déclaré dimanche des témoins et des responsables. .

Alors que les secouristes ont fouillé le bâtiment calciné, le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi a blâmé la négligence et suspendu son ministre de la Santé, Hassan al-Tamimi. Une enquête sera menée sur l’incendie, qui a eu lieu samedi (24), à l’hôpital Ibn Khatib.

Environ 110 personnes ont été blessées, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Khalid al-Muhanna. La plupart des morts et des blessés étaient patients.

Déjà décimé par la guerre et les sanctions économiques, le système de santé irakien a eu du mal à faire face à la nouvelle crise des coronavirus, qui a tué 15257 personnes et infecté plus d’un million.

Les forces de sécurité ont bouclé l’hôpital, qui se trouve dans la zone du pont de Diyala dans la capitale irakienne, où des débris carbonisés et du verre brisé se sont répandus sur le sol.

Alors que les flammes se propageaient samedi, les proches des patients ont eu du mal à sauver leurs proches, certains parvenant à les mettre hors de danger.

«J’ai emmené mon frère dans la rue. Puis je suis retourné et je suis monté au dernier étage, qui n’était pas en feu. J’ai trouvé une fille étouffante, elle avait environ 19 ans. Elle était sur le point de mourir », a déclaré Ahmed Zaki à ..

«Je l’ai prise par les épaules et j’ai couru vers le bas. Les médecins ont sauté vers leurs voitures. Beaucoup de gens ont sauté. Et j’ai continué à monter là-haut, j’ai trouvé des gens et je suis redescendu.