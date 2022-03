Le réseau WWE ferme ses portes en Russie

Alors que les nouvelles continuent d’affluer sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nombreuses sociétés de divertissement ont décidé de couper leurs services à la Russie à la suite de leurs actions en Ukraine. En raison de l’attaque, les grands studios de cinéma ont décidé de ne pas sortir leurs films en Russie.

Et maintenant, World Wrestling Entertainment, également connue sous le nom de WWE, a annoncé qu’elle fermerait son réseau WWE en Russie en raison des événements actuels. Cette annonce a été faite dans un communiqué de presse sur leur site Web d’entreprise, WWE.com.

Le court communiqué de presse se lit comme suit :

« La WWE a mis fin à son partenariat avec le diffuseur russe Match et a fermé WWE Network en Russie avec effet immédiat. Cette décision élimine l’accès en Russie à toute programmation de la WWE, y compris l’hebdomadaire Raw de la société, Remettre à sa palce et NXT spectacles, sa bibliothèque à la demande et tous ses événements en direct premium, y compris Wrestle Mania 38.”

On ne sait pas combien de personnes en Russie regardent réellement le WWE Network; cependant, c’est le seul moyen de regarder la programmation de la WWE en dehors des États-Unis. C’est un grand inconvénient pour tous les fans de la WWE qui sont en Russie.

FILM VIDÉO DU JOUR

WrestleMania est dans un mois







Bien que la WWE n’ait pas eu le choix du moment de cette action, c’est la période de l’année où la fermeture du réseau WWE blesserait le plus les fans de la WWE car WrestleMania est l’événement en direct premium le plus énorme de la WWE de l’année, et il devrait se produire dans un mois.

Alors que beaucoup diraient que le contenu actuel de la WWE n’est plus aussi bon qu’avant, cette année WrestleMania semble être celui que les fans ne voudraient pas manquer. L’intronisation de l’Undertaker devant avoir lieu la veille WrestleManiaet la rumeur de retour sur le ring de WWE Legend Stone Cold Steve Austin, ce particulier WrestleMania semble être en train de devenir un événement spécial.

Comme pour toutes les autres sanctions de divertissement imposées à la Russie, on ne sait pas quel effet cela aura sur le grand schéma général des choses. Cependant, il est bon de voir la WWE agir pour soutenir le peuple ukrainien, même si c’est un geste qui n’aura peut-être pas d’impact durable sur le conflit.





La réponse rapide de la WWE à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en fermant le réseau WWE en Russie a été saluée par certains tout en provoquant le mépris des autres. Certains ont appelé la WWE à être plus cohérente dans sa réponse à de tels actes, soulignant qu’ils organisent toujours des événements en Arabie saoudite, où de nombreuses violations des droits de l’homme se produisent encore. Ceux qui demandent de la cohérence soulignent également que la WWE n’a fermé le réseau WWE dans aucun autre pays où il y a un conflit actif, ce qui fait que ces commentateurs ont le sentiment qu’il s’agit simplement de la WWE cédant à la pression du public.

La WWE n’a pas précisé dans quelles conditions le réseau WWE reviendrait en Russie; cependant, il faut supposer que le réseau WWE ne reviendra pas tant que le conflit en Ukraine ne sera pas terminé.





John Cena approuve Conor McGregor pour la WWE : il serait fantastique, il est ce que nous faisons La star de Peacemaker, John Cena, a déclaré que l’Irlandais ferait un showman fantastique dans le monde de la lutte professionnelle

Lire la suite





A propos de l’auteur