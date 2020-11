Le réseau de neurones dans le cerveau humain est similaire au réseau de galaxies de l’univers

Tendance FP20 nov.2020 09:43:14 IST

Le cerveau humain est composé d’un grand nombre de neurones interconnectés de manière très compliquée. D’un autre côté, l’univers est la base même de toute vie et comprend plusieurs milliards de galaxies. Et maintenant, les scientifiques ont trouvé une similitude frappante entre les deux.

L’astrophysicien Franco Vazza de l’Université de Bologne et le neuroscientifique Alberto Feletti de l’Université de Vérone, en Italie, ont découvert que le réseau complexe de neurones dans le cerveau ressemble étrangement au réseau cosmique des galaxies. Bien qu’ils soient incomparables en termes de taille, notre cerveau et l’univers affichent des types d’organisation et de complexité similaires.

Les deux chercheurs ont donné leurs arguments dans un article publié dans le journal Frontières de la physique. Ils ont étudié les «propriétés structurelles, morphologiques, de réseau et la capacité de mémoire de ces deux systèmes fascinants, avec une approche quantitative». Les résultats «alléchants» montrent que les deux systèmes complexes démontrent une auto-organisation qui est probablement façonnée par «des principes similaires de dynamique de réseau, malgré les échelles et processus radicalement différents en jeu».

Le cerveau possède environ 69 milliards de neurones alors que l’univers observable peut compter sur un réseau cosmique d’au moins 100 milliards de galaxies. Mis à part l’image apparente du cerveau humain et de l’univers qui se ressemblent en termes de réseau neuronal et de galaxies, les neurones et les galaxies ne représentent que 30% de la masse totale de leurs systèmes respectifs. Alors que l’eau représente environ 70% de la masse de notre cerveau, seulement 30% de l’univers est visible et le reste est de la matière noire.

Les chercheurs ont calculé la densité spectrale des deux systèmes. Les résultats ont montré que la distribution de la fluctuation dans les deux systèmes suivait la même progression mais à des niveaux différents, a déclaré Franco Vazza dans un communiqué de presse. Ils ont également calculé le nombre moyen de connexions dans chaque nœud et la tendance à regrouper plusieurs connexions dans des nœuds centraux pertinents au sein du réseau et ont de nouveau trouvé des «niveaux d’accord inattendus».

Alberto Feletti a ajouté que ces deux réseaux complexes ont montré «plus de similitudes que celles partagées entre le réseau cosmique et une galaxie ou un réseau neuronal et l’intérieur d’un corps neuronal».

