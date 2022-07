Le réseau a de nouveau commencé à discuter des vieilles rumeurs et d’un indice sur le développement d’un remake de Metal Gear Solid 3

La discussion sur les prochains remakes de Metal Gear Solid. La raison en était la récente performance de Kikuko Inoue, qui a exprimé le Boss dans Metal Gear Solid 3 Snake Eater.

L’actrice japonaise a assisté à un festival de fans d’anime en Arabie saoudite, où les organisateurs de l’événement l’ont interrogée sur l’avenir de Metal Gear Solid, lui demandant si elle était au courant des remakes d’anciens titres ou de nouveaux jeux Konami.

Inoue a répondu en expliquant qu’elle « ne pouvait rien dire sur ses futurs projets » et a ensuite exhorté « à rester à l’écoute », ce qui a intrigué les fans de Metal Gear Solid.

Ils y ont vu, selon les mots de l’actrice, une allusion au développement d’un remake de Metal Gear Solid 3 car le Boss y apparaît en premier lieu.

Rappelons que l’année dernière, des sources de VGC ont parlé des plans de Konami pour ramener Castlevania, Metal Gear Solid et Silent Hill sur le système. Ensuite, il a été signalé qu’un remake de Metal Gear Solid 3 avait été lancé par un studio chinois.

Plus tard, le portail Eurogamer a confirmé qu’il avait également entendu parler de plans de mise à jour de la troisième partie de Metal Gear Solid.

L’une des premières idées aurait été de refaire le projet sur la base technique du Fox Engine en utilisant des cinématiques du projet pachinko basé sur Snake Eater. Pourtant, la société a abandonné ce plan, comme le moteur Hideo Kojima.

Ces dernières années, Konami a pratiquement supprimé la sortie des jeux de console originaux. Le dernier nouvel opus de Metal Gear était l’échec de Metal Gear Survive en 2018, et il n’y a pas eu de nouveaux jeux significatifs dans la série Castlevania depuis Lord of Shadow 2 en 2014.

Cependant, après avoir restructuré ses divisions de développement de jeux plus tôt cette année, Konami cherche à revigorer ses titres premium et à ramener des franchises importantes, notamment Metal Gear et Castlevania.

Il s’agit de sources anonymes, rapporte la publication VGC.

La première version majeure de l’éditeur sur son IP d’origine depuis de nombreuses années sera une nouvelle partie de Castlevania, que les sources décrivent comme une réinvention de la série. Le jeu est produit par l’équipe japonaise interne de Konami avec le soutien de studios externes locaux.