Le requin-aigle «  ailé  » a traversé les océans il y a 93 millions d’années

Un requin bizarre avec des nageoires en forme d’ailes et une large bouche béante a traversé les mers de ce qui est aujourd’hui le Mexique il y a environ 93 millions d’années, lorsque dinosaures parcourait encore la Terre, selon une nouvelle étude.

Cet étrange requin – doublé Aquilolamna milarcae, ou requin-aigle du musée de Milarca, où son fossile sera exposé – ressemble remarquablement à des raies manta et diable, qui arborent également des «ailes» à ailettes. (Les raies sont étroitement liées aux requins, mais ne le sont pas.) Ce requin a vécu plus de 30 millions d’années avant que l’une ou l’autre de ces créatures n’existe, ont déclaré les chercheurs.

Ce n’est pas la seule similitude: cet ancien requin était probablement un filtre filtrant qui avalait de minuscules créatures ressemblant à du plancton quand il avait faim, tout comme le font aujourd’hui les raies manta et diable. Il est donc probable que le requin-aigle ait vécu dans le même type d’immobilier marin que les raies manta et diable modernes, a déclaré Romain Vullo, chercheur principal de l’étude, paléontologue vertébré au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Geosciences Rennes, En France.

En rapport: Galerie d’images: La vie mystérieuse des requins baleines

Un exploitant a découvert le spécimen de requin-aigle – une plaque de calcaire qui a préservé la plupart du squelette fossilisé du requin et des empreintes de ses tissus mous – à Nuevo León, un État du nord-est du Mexique, en 2012. Lorsque ce requin était vivant, cette partie du Mexique était couverte par la Voie maritime intérieure de l’Ouest, une étendue d’eau qui s’étendait du golfe du Mexique à l’océan Arctique.

Ce requin ailé ne ressemble à aucun requin vivant aujourd’hui. « L’une des caractéristiques les plus frappantes de Aquilolamna est-ce qu’il a un pectoral très long et mince [side] nageoires « , a déclaré Vullo à 45Secondes.fr dans un e-mail. » Cela rend le requin plus large que long « , avec une » envergure « d’environ 6,2 pieds (1,9 mètre) et une longueur totale du corps d’environ 5,4 pieds (1,65 mètre).

« Une autre caractéristique intéressante est que la tête est courte, avec un museau indistinct et une bouche large », a ajouté Vullo. « Les autres parties du Aquilolamna, comme sa queue et sa caudale [tail] nageoire, sont comme [those] dans de nombreux requins modernes. Cela donne à Aquilolamna une apparence chimérique unique. »

Le fossile bien conservé du requin-aigle, ainsi que les fossiles d’une ammonite (Pseudaspidoceras pseudonodosoides) et les poissons osseux, y compris le poisson-aiguille (Rhynchodercetis regio).

(Crédit d’image: Wolfgang Stinnesbeck)

Les requins, les raies manta et autres poissons dont le squelette est fait de cartilage font partie d’un groupe appelé élasmobranches, qui a émergé il y a environ 380 millions d’années. Les élasmobranches modernes mangeurs de plancton ont deux formes de corps distinctes – ceux avec des corps de requin « traditionnels », comme le requin baleine (le plus gros poisson vivant du monde), et ceux avec des corps aplatis, y compris les raies manta et diable.

Ce requin nouvellement analysé présente des caractéristiques de ces deux types de corps. Cependant, ce n’est pas une espèce précurseur des raies, mais plutôt un exemple de évolution convergente , où différents groupes ont développé indépendamment les mêmes caractéristiques. Les restes inhabituels de cette nouvelle espèce révèlent « une expérimentation évolutive inattendue de vol sous-marin chez les requins », ont écrit les chercheurs dans l’étude, publiée en ligne jeudi 18 mars dans la revue. Science .

Rapide ou lent?

Le requin-aigle n’était pas un prédateur rapide et féroce comme aujourd’hui grand requin blanc (Carcharodon carcharias).

« Aquilolamna était probablement un nageur relativement lent, comparable à d’autres élasmobranches se nourrissant en suspension « qui nagent lentement dans l’eau, avalant du plancton, ont écrit les chercheurs dans l’étude. Il est probable que les nageoires pectorales longues et élancées du requin peut également avoir aidé à propulser le requin vers l’avant avec des mouvements lents battants.La bête dépendait probablement de son corps en forme de torpille et de sa forte nageoire caudale, agitant d’un côté à l’autre, pour le pousser vers l’avant dans l’eau.

Le fossile du requin-aigle n’a pas de nageoires pelviennes (situées sur le dessous des requins, près de la queue) ni de nageoire dorsale – la nageoire triangulaire caractéristique qui sort de l’eau de manière inquiétante dans la plupart des films de requins hollywoodiens. Mais il n’est pas clair si le requin n’avait pas ces nageoires quand il était vivant, ou s’ils ne se sont tout simplement pas fossilisés.

De plus, aucune des dents du requin n’a été préservée, ce qui rend difficile de savoir de quel type de requin il s’agit, a déclaré Kenshu Shimada, professeur de paléobiologie à l’Université DePaul de Chicago et associé de recherche au Sternberg Museum du Kansas, qui n’était Je n’ai pas participé à l’étude.

« L’identification des requins fossiles repose généralement sur les caractéristiques des dents », a déclaré Shimada à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Ainsi, les auteurs de la nouvelle étude ont provisoirement placé le nouveau requin fossile dans un groupe appelé Lamniformes en fonction des caractéristiques observées dans ses vertèbres et son squelette de queue, qui sont moins taxonomiquement diagnostic. « Les requins lamniformes modernes comprennent des animaux emblématiques, tels que le gobelin, la mégamouth, le pèlerin, le mako et les grands requins blancs, a ajouté Shimada.

«C’est en effet une découverte remarquable», mais seule la découverte de spécimens supplémentaires bien conservés, en particulier ceux avec des dents, peut éclairer la véritable anatomie du requin, ainsi que savoir s’il s’agissait vraiment d’un filtre, a déclaré Shimada.

On ne sait pas pourquoi A. milarcae s’est éteint, mais ce type de requin filtreur a probablement été sévèrement touché par l’astéroïde de 10 km de large qui est entré en collision avec la Terre à la fin du Période crétacée , il y a environ 65,5 millions d’années. Cet événement d’extinction de masse, qui a tué les dinosaures non aviaires, a également calcifié des « organismes planctoniques résultant d’une acidification extrême des océans de surface », qui a décimé le buffet de nourriture autrefois abondant des anciens filtreurs, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.