Le représentant d’Arctic Monkeys révèle que le groupe travaille sur du nouveau matériel

Cela fait deux ans que Arctic Monkeys sortira son dernier disque, et bien que Alex Turner et la société vient de sortir l’enregistrement de leur concert à « Le Royal Albert Hall», Ian McAndrew, représentant du groupe, a anticipé que nous pourrions en attendre beaucoup plus.

Lors d’un récent chat avec Music Week, McAndrew Il a assuré que le groupe travaillait actuellement sur de la nouvelle musique et qu’ils avaient prévu de retourner au studio d’enregistrement pendant l’été, mais que ces plans auraient été perturbés en raison des restrictions causées par COVID-19.

«Ils travaillent sur la musique. Dans cette période décousue, les garçons travaillent et j’espère que l’année prochaine ils commenceront à faire de nouvelles chansons, de nouvelles idées, avec des plans pour une sortie future », a-t-il commenté. « Il y avait des plans de tournage pendant l’été qui ont été abandonnés en raison des restrictions de voyage. »

Malgré les interruptions que le groupe a pu subir en raison de la quarantaine et d’autres mesures de santé, le représentant du groupe assure que 2020 a été l’occasion d’améliorer les paroles et les compositions qui pourraient faire partie de ce nouveau matériel.

«Si vous êtes vraiment enfermé, vous rapporterez du travail à la maison, et c’est ce qui se passe», dit-il. McAndrew. Quant à savoir s’il a déjà entendu certaines de ces nouvelles chansons, il a répondu: « Lorsque les restrictions me permettent de me réunir pour écouter tout ce qui se passe et revoir des idées, ce qui est toujours passionnant. »

Cependant, il a assuré qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas de travaux «correctement réalisés». « J’espère que l’année prochaine, lorsque les restrictions seront levées, nous pourrons nous réunir et commencer. » Ces révélations viennent à la lumière après le batteur Titulaires de Matt a été photographié quittant un studio d’enregistrement, ce qui a suscité de vives spéculations de la part des fans.