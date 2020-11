Le représentant AOC lève 200000 € pour une œuvre caritative avec le dernier flux Twitch parmi nous

AOC et Jagmeet Singh ont collecté plus de 200 000 € pour une association caritative sur Twitch, vendredi soir.

La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez a été mise en ligne sur Twitch pour la deuxième fois, vendredi soir, pour diffuser le jeu populaire Among Us avec certains des streamers les plus populaires des sites Web, ainsi que le chef du Nouveau Parti démocratique au Canada, Jagmeet Singh. Stéphanie Keith / L’événement a été organisé en partie par les streamers Hasan Piker (Hasanabi) et Ryan Letourneau (Northernlion). Parmi les autres personnalités populaires à participer au flux, citons ContraPoints, Alanah Pearce, Jack Septic Eye, xQc, etc. Ocasio-Cortez s’est vanté le jour suivant que le groupe avait pu collecter plus de 200 000 dollars pour la défense contre les expulsions, les garde-manger, etc. « Nous l’avons fait! » AOC a déclaré dans un tweet. « 200 000 € amassés en un seul livestream (sur un coup de tête!) Pour la défense contre l’expulsion, les garde-manger, et plus encore. Cela va faire une telle différence pour ceux qui en ont le plus besoin en ce moment. Merci à tous. » « Merci @AOC! » répondit Singh. «C’était génial de discuter avec vous de la façon dont nous pouvons bâtir un monde meilleur. Au Canada, les choses ne sont pas parfaites et nous sommes confrontés à plusieurs des mêmes défis. Mais ensemble, nous pouvons faire mieux. AOC a précédemment diffusé avec le représentant Ilhan Omar du Minnesota, le mois dernier, afin de promouvoir la participation électorale avant le jour du scrutin. [Via]