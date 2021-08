Le report de Life is Strange Remastered Collection annoncé jusqu’en 2022

Dontnod annonce le report de Life is Strange Remastered Collection et Life is Strange: True Colors sur Nintendo Switch.

Y a-t-il quelque chose de pire qu’un retard cette année? Beaucoup de choses, mais pour l’instant la réponse évidente de deux retards me vient à l’esprit. Dontnod a ce genre de mauvaises nouvelles avec lui Délai de la collection Life is Strange Remastered pour toutes les plateformes et la version Nintendo Switch de Life is Strange : True Colors. Oui, deux fois.

L’étude devait donner l’annonce via Twitter. En ce qui concerne la remasterisation, il semble que la pandémie mondiale ait nui aux progrès du développement. Ils auront besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir faire de la collection un produit de qualité comme ils le souhaitent. Pour l’instant, il passe directement de sa date d’origine en septembre au début de 2022.

La deuxième annonce a également été faite via Twitter, à quelques heures d’intervalle. La version Nintendo Switch de Life is Strange : True Colors a besoin d’un peu plus de temps dans la cuisine avant d’être terminée avec succès. La suite ne tardera pas à voir sa première dans l’hybride, mais pour le moment, le retard l’amène à un moment indéterminé.

Life is Strange Remastered Collection est la réunion des deux jeux vidéo menant à la suite de True Colors. Le premier Life is Strange et sa préquelle Before the Storm sont en cours de refonte complète pour les amener sur les consoles vidéo modernes. Ce n’est pas seulement une revue graphique, mais quelques ajustements supplémentaires à la direction de vos épisodes.

En revanche, Life is Strange : True Colors poursuit son développement de la même manière. Bien qu’une des plateformes soit touchée, cela n’arrête pas Dontnod, qui continue de pointer vers le 10 septembre 2021.