Le report de Digimon Survive à 2022 n’est pas une surprise

Bandai Namco annonce le report de Digimon Survive pour 2022, même si après des années nous devrions encore perdre tout espoir.

Un jour. Je vous jure qu’un jour on verra en vente la promesse d’un bon jeu vidéo Digimon. Le petit moment de gloire que la franchise a remporté en 2018 semble s’être estompé avec les projets partis en première ligne. Nous ne devrions pas être surpris à ce stade délai de survie digimon que le jeu prend jusqu’en 2022… Minimum.

La même chose est de notre faute si nous attendons quelque chose. TOEI Animation a mentionné dans son rapport financier que le jeu devrait sortir vers la fin de l’exercice 2022. Ce n’est même pas une fenêtre de sortie approximative, alors espérons que Bandai Namco n’annonce pas que le titre arrivera beaucoup plus tard dans le année. .

Ou qu’il n’arrive pas. À ce stade, nous pouvons considérer que Witchcraft a le titre dans l’enfer du développement. Avec des retards remontant à 2019 et le silence de mort absolu entourant le titre, nous n’avons pas beaucoup d’espoir pour lui. Même lorsque son ouverture a été rendue publique, comme si son développement était sur le point d’être terminé d’ici là.

Digimon ne survit pas à 2021.

La promesse de Digimon Survive était l’une des plus marquantes pour les fans de la franchise lors de son annonce. Un épisode avec des touches de roman visuel, une grande emphase sur l’histoire et les décisions prises, et un combat RPG tactique au tour par tour ? Allez-y, ça sonne plus que fantastique. C’est l’accord que beaucoup d’entre nous attendaient avec la résurgence de la saga ces dernières années.

Malheureusement, il se passe quelque chose entre Bandai Namco et Witchcraft. Le jeu semblait alors très avancé dans son développement, mais il a déjà été officiellement retardé à quatre reprises. Et pas de petits retards comme ceux de Kena, mais des années entières. C’est ce que nous devons faire.