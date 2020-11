Le «  repas préféré à préparer chaque année  » d’Ina Garten est un classique américain

Ina Garten adore cuisiner. C’est ainsi qu’elle est devenue un chef célèbre et l’hôte de Contessa aux pieds nus. Elle est l’auteur d’une douzaine de livres de cuisine et compte, mais il y a un repas qu’elle aime cuisiner plus que les autres.

Thanksgiving est la fête préférée de Barefoot Contessa

Le jour de la Turquie gagne la première place dans le livre de Garten en ce qui concerne les vacances. Ce n’est pas une surprise étant donné qu’elle est une chef célèbre qui aime cuisiner pour ses proches et organiser des dîners chez elle à East Hampton, New York.

Comme Garten l’a dit à Vogue en 2016, elle adore Thanksgiving parce que la nourriture est l’événement principal.

«C’est ma fête préférée de l’année parce que tout est question de nourriture», dit-elle en riant. « Vous invitez vos meilleurs amis, les membres de votre famille les plus proches – c’est juste un bon moment. »

La femme de 72 ans a un faible pour Thanksgiving, mais les vacances ne sont pas les seules où ses talents culinaires brillent. Garten a plein de recettes festives. L’un d’eux est son gâteau de drapeau qui fait des apparitions régulières sur les réseaux sociaux – parfois des adeptes de célébrités de Barefoot Contessa – le 4 juillet.

Le dîner de Thanksgiving est le repas préféré d’Ina Garten pour cuisiner

Sachant que Thanksgiving est la fête préférée de Barefoot Contessa, il n’est pas surprenant que le dîner de Thanksgiving soit son plat préféré à cuisiner.

«C’est mon plat préféré à préparer chaque année», a-t-elle déclaré à Food Network.

Au fil des ans, Garten a préparé de nombreux dîners de Thanksgiving. Elle partage ce qu’elle a appris avec ses fans sur Contessa aux pieds nus et quand elle fait d’autres apparitions pendant la période des fêtes.

Dans le passé, elle a fait équipe avec une autre star de Food Network, Bobby Flay, pour préparer un dîner de Thanksgiving. En cours de route, ils ont tous deux partagé des trucs et astuces pour rendre la journée de la dinde aussi sans stress que possible.

Diriger une épicerie a appris à la Contessa aux pieds nus les restes

Avant de devenir une personnalité de la télévision et un auteur de livres de cuisine, Garten dirigeait une épicerie gastronomique à East Hampton, New York. Elle a vendu le magasin dans les années 1990 à deux employés, mais elle n’a jamais oublié ce qu’elle avait appris sur Thanksgiving qui dirigeait sa propre entreprise.

«Je me souviens qu’à Barefoot Contessa vendredi, nous avons vendu autant de dîner de Thanksgiving que jeudi parce que tous ceux qui étaient allés chez quelqu’un d’autre voulaient des sandwichs à la dinde avec sauce aux canneberges le lendemain», a-t-elle déclaré à Good Housekeeping.

Pour cette raison, elle «s’assure toujours que tout le monde a des petits sacs avec des restes à emporter.» Pour s’assurer qu’elle en a assez pour faire le tour, elle double toujours son dîner de Thanksgiving.

«Cela rend les choses un peu plus difficiles, mais tant que vous en faites un, vous pouvez en faire deux. Vous pouvez le doubler », a-t-elle ajouté.

Thanksgiving en 2020 sera sans aucun doute différent mais une chose est sûre: tout le monde aime les restes.

