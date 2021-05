Le repas BTS de McDonald’s est enfin là pour que vous puissiez manger comme les stars de la K-pop

Parlez d’un accord «Dynamite».

McDonald’s s’est associé aux superstars de la K-pop BTS pour créer un repas inspiré du groupe.

Le repas BTS comprend un poulet McNuggets de 10 pièces, avec des sauces au chili doux et à la cajun inspirées de la Corée du Sud de McDonald’s, ainsi que des frites moyennes et une boisson moyenne. La promotion est disponible dans certains marchés le mercredi, y compris les restaurants participants aux États-Unis.

BTS espère que les fans plongeront dans son repas chez McDonald’s avec le même enthousiasme qu’ils plongeront dans leur musique. McDonalds

« Nous unissons nos forces aux icônes mondiales de la pop, BTS, pour proposer leur commande préférée sur près de 50 marchés participants, ce qui en fait notre première commande signature de célébrités qui sera disponible pour les clients de McDonald’s du monde entier », Alistair Macrow, directeur marketing mondial de McDonald’s. a déclaré dans un communiqué le mois dernier.

La collaboration BTS-McDonald’s va également au-delà de la cuisine, car les fans peuvent acheter des marchandises sur l’application Weverse Shop à partir de mercredi à 19 h HE.

« Cette collection de la tête aux pieds est inspirée par certains des éléments de menu recherchés et triés sur le volet du BTS Meal, avec des fils de dynamite comme des sweats à capuche, des peignoirs violets, des chaussettes et des sandales », a déclaré McDonald’s dans un communiqué de presse.

«Qu’il s’agisse du logo de la boîte à frites McDonald’s avec sept frites pour chaque membre BTS, ou du mariage du violet BTS avec le rouge et l’or de McDonald’s, ces designs sont la représentation parfaite d’un partenariat emblématique entre deux marques préférées des fans.

BTS apparaîtra également dans un contenu exclusif sur l’application McDonald’s aux États-Unis au cours de quatre semaines. En outre, la sensation mondiale est en vedette dans une publicité pour le repas qui présente sa nouvelle chanson à succès, «Butter».

Les clients désireux de participer au repas peuvent le commander dans les restaurants et au service au volant, ainsi que via la commande mobile sans contact dans l’application McDonald’s ou via McDelivery jusqu’au 20 juin.

McDonald’s s’est tourné vers les hitmakers après avoir collaboré avec d’autres artistes dans le cadre de son programme Famous Orders.

L’automne dernier, la chaîne s’est associée à la star colombienne du reggaeton J Balvin pour un repas qui comprenait un Big Mac, des frites moyennes avec du ketchup et un Oreo McFlurry.

En septembre, le monstre de la restauration rapide s’est associé au rappeur Travis Scott pour un repas qui comprenait un hamburger d’un quart de livre avec du fromage, du bacon et de la laitue râpée, du soda Sprite et des frites trempées dans une sauce barbecue. La promotion s’est avérée si populaire que McDonald’s a connu des pénuries d’ingrédients un peu plus d’une semaine après sa mise à la disposition du public.

