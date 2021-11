Le renouveau de Frasier est toujours en train d’être lancé, déclare Kelsey Grammer

Kelsey Grammer continue d’appuyer le renouveau potentiel de Frasier, avec l’acteur fournissant une mise à jour quelque peu vague mais néanmoins prometteuse sur le projet. Alors qu’il a déjà été rapporté que la relance/redémarrage est en effet un essai chez Paramount+, la perspicacité de Grammer semble un peu moins confiante, avec le À votre santé et Frasier star révélant qu’ils sont toujours en train de « faire le tour ».

«Nous sommes en train de tourner autour. Nous avons quelques idées et nous sommes assez satisfaits de la situation actuelle. Nous ne sommes pas sûrs que tout le monde revienne, mais je sais qu’il y a un troisième acte pour Frasier. Certes, il a encore beaucoup de choses à explorer.

En plus de révéler que le studio (et vraisemblablement lui-même) est « plutôt satisfait » de l’idée qui a été présentée pour le troisième acte tant attendu de Frasier, Grammer ne sait toujours pas qui, le cas échéant, de la distribution originale reviendra à ses côtés. . Auparavant, Grammer avait révélé une mise à jour beaucoup plus prometteuse en termes de retour potentiel de ses co-stars en disant: « Nous faisons de notre mieux pour séduire tous les acteurs et nous avons quelques choses en tête là-bas et je pense que ça a l’air plutôt bon! » Plus précisément, Grammer a annoncé le retour du personnage préféré des fans de Bebe Neuwirth, Lilith Sternin, l’ex-femme experte impassible de Frasier. « Je suis sûr que si Bebe veut nous honorer de sa présence, nous aimerions qu’elle fasse quelques spectacles, j’en suis sûr », a déclaré l’acteur.

Créé comme un spin-off de la sitcom extrêmement populaire de NBC, À votre santé, Frasier poursuit l’histoire du psychiatre Frasier Crane alors qu’il retourne dans sa ville natale de Seattle et commence à se construire une nouvelle vie en tant qu’animateur d’émission de radio. Une grande partie du charme de la série vient de la relation entre Frasier et son frère Niles, joué par David Hyde Pierce, un collègue psychiatre, ainsi que son père Martin, joué par John Mahoney, un policier à la retraite. Frasier s’est terminé avec la saison 11 en 2004, avec le départ du personnage pour Chicago dans l’espoir de retrouver Charlotte, la femme dont il est tombé amoureux. Au cours de sa course, Frasier a été acclamé par la critique, le spectacle lui-même et le casting remportant trente-sept Primetime Emmy Awards et remportant le Primetime Emmy Award for Outstanding Comedy Series pendant cinq années consécutives.

Bien que peu de choses aient été révélées sur les «idées» qui ont été suggérées pour continuer les aventures de Frasier Crane, Kelsey Grammer a depuis déclaré que le psychiatre fanfaron trouverait un peu de chance dans le département des finances. « Il pense qu’il va partir et faire une chose, et bien sûr, sa vie l’emmène dans une autre direction », a déclaré Grammer. « Et il finit riche au-delà de ses rêves. »

Grammer a également révélé que la reprise s’attaquera au décès de Frasier la star John Mahoney, qui a joué le père acariâtre mais attachant des personnages principaux, Martin, avec un tel aplomb qu’il est rapidement devenu un favori. « Nous avons l’intention de gérer cela dans le premier épisode », a expliqué Grammer.

Les Frasier Revival n’a pas encore de date de sortie et ne devrait pas commencer avant 2022.

