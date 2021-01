Le rendez-vous d’Egoland, d’Ibai et de Luzu en bateau avec El Rubius

Ibai et Luzu avec ElRubius sont les vedettes de la date de bateau la plus folle de tout le serveur Rust, Egoland. Musique, mort et ñardería.

Je l’ai dit dans les meilleurs moments d’Egoland et il est probable que le Rendez-vous en bateau Ibai et Luzu avec ElRubius être l’un des points forts de ce serveur Rust.

Dans la vidéo suivante, vous avez un résumé de ce qui s’est passé. La chose était plus longue, car tout a commencé avec la préparation du groupe à la guerre. Chuso arrive avec un bateau et ils commencent à planifier le rendez-vous. Ici, Elemao (chanteur) et ElRubius (guitariste) entrent en action, se joignant à l’événement.

Une fois la vidéo vue, ils ne la montrent pas à la fin, ce qu’ils auraient dû faire, mais Elemao retourne au bateau et accepte les excuses de Luzu, qui a accidentellement perdu la main et l’a tué en chantant. Comment pourrait-il en être autrement, alors ils l’ont attachée très fort avec le bateau. ElRubius est allé après le corps d’Elemao et s’est retourné. Il a été laissé dans un tas de gravats flottant dans la mer sans pouvoir récupérer le butin d’Elemao.

Les sessions d’Egoland dans Rust vont très loin, et il n’y a pas quelques streamers sur le serveur. Dans plusieurs articles je l’ai dit, car Ibai sachant ce qu’on dit pour savoir jouer ne sait pas grand chose, mais il joue dans de très bons moments à la fois seul et avec d’autres personnes. Quant au rendez-vous du bateau d’Ibay et de Luzu, ils ont continué avec le bateau et l’ont presque perdu. Il vous suffit de voir le tweet suivant du compte InfoEGOLAND.