Le remaster de Mass Effect Legendary Edition pourrait être lancé sur PC, PS4 et Xbox One l’année prochaine

Electronic Arts (EA) et BioWare ont confirmé qu’une trilogie Mass Effect Remaster, appelée Mass Effect: édition légendaire en développement. Selon un rapport dans Joueur PC, la nouvelle version ne sera pas un remake dans son intégralité. Selon une déclaration de BioWare, il visera à moderniser l’expérience afin que les fans et les nouveaux joueurs puissent expérimenter le travail original de la meilleure façon possible. En parlant de cela, le directeur général de BioWare, Casey Hudson, a déclaré qu’en tant que développeurs de jeux, ils espèrent toujours que leurs jeux transcenderont leurs plates-formes d’origine.

Hudson a ajouté qu’avoir l’opportunité de remasteriser la trilogie signifie que le travail perdurera et sera expérimenté mieux et plus clairement que jamais.

Hudson a ajouté que Mass Effect: édition légendaire inclura le contenu de base solo et le DLC de Effet de masse, effet de masse 2 et Effet de masse 3. Il comprendra également des armes promotionnelles, des armures et des packs optimisés pour 4K Ultra HD.

Selon un rapport dans Le bord, le remaster 4K de la trilogie Mass Effect arrive sur PC, PS4 et Xbox One en 2021. Le jeu présentera également des améliorations pour la PS5 et la Xbox Series X. La compilation suit des remasters similaires pour des titres populaires publiés par EA ces dernières années, y compris Burnout Paradise et Need for Speed: Hot Pursuit.

BioWare a également tweeté sur le jeu, écrivant: « Vos choix. Votre équipe. Votre berger. Revivez la légende dans une édition remasterisée de la trilogie très acclamée. Mass Effect Legendary Edition arrive au printemps 2021. »

Vos choix. Votre équipe. Votre Shepard. Revivez la légende dans une édition remasterisée de la trilogie très acclamée. L’édition légendaire de Mass Effect arrive au printemps 2021.https: //t.co/jLUj8FUGaI pic.twitter.com/vxTKyq4LQ1 – BioWare (@bioware) 7 novembre 2020

