Le remake live-action de Blanche-Neige met fin à ses enregistrements

Le film d’animation classique Disney a terminé les enregistrements de sa nouvelle version du live action. Selon une nouvelle publication de l’actrice Gal Gadot »Blanca Nieves » acaba de llegar a su último día de rodaje, donde participará en el papel de la Reina Malvada, celebrando con una foto de ella junton con el equipo que le ayudó a traer a la villana de cuento a la vida réel.

Dans un magazine récent, Gadot a expliqué son expérience en jouant le méchant emblématique et comment, après avoir été connue sous le nom de Wonder Woman dans l’univers étendu de DC, son rôle de la méchante reine lui a permis d’entrer dans un nouveau territoire en tant qu’actrice. « J’adore ça! C’est amusant, je peux faire quelque chose de différent », a-t-il déclaré. « Je peux chanter et je peux danser et je peux jouer le méchant, ce que je n’ai jamais fait auparavant, et c’est la première femme méchante de Disney de tous les temps. »

Vous pourriez également être intéressé par : Star Wars : Toutes les fois que la Force soit avec vous est dit dans la trilogie originale

« J’aime vraiment travailler avec toutes les personnes impliquées, avec Marc Webb à la réalisation et Marc Platt à la production et Disney bien sûr. Rachel Zegler. C’est juste une super expérience et j’aime vraiment ça et la Méchante Reine est vraiment diabolique, donc ça va être intéressant. »

Le remake de »Snow White » mettra en vedette Rachel Zegler, une actrice qui a fait ses débuts au cinéma dans »West Side Story », le Steven Spielberg Nominé aux Oscars. Depuis que Disney a officiellement annoncé que Zegler serait le personnage de Blanche-Neige, de nombreux utilisateurs du réseau ont été bouleversés en changeant l’origine du personnage, puisque l’actrice est d’origine latine, présentant une version complètement différente de Blanche-Neige.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Elizabeth Olsen confirme que Doctor Strange 2 sera plein de moments effrayants

« En particulier, vous ne voyez pas des gens qui me ressemblent jouer des rôles comme Blanche-Neige », a expliqué Zegler à propos de son mécontentement face à son rôle principal. « Quand cela a été annoncé, c’était une chose énorme qui était à la mode sur Twitter pendant des jours, parce que tout le monde était en colère. » Malgré la réponse négative de certaines personnes, Zegler prévoit « d’aimer la critique dans la bonne direction ».

Rejoindre Gadot et Zegler sera l’acteur André Burnap, jouant un nouveau personnage original jamais vu auparavant dans » Blanche-Neige » nommé Jonathan. « Blanche-Neige » n’a pas encore de date de sortie prévue.