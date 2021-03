Le remake gothique sera géré par le nouveau studio Alkimia Interactive

Nous savons depuis un certain temps que le prochain remake de Gothic actuellement en production chez THQ Nordic était géré par un nouveau développeur en Espagne, mais l’éditeur lui a maintenant attribué un nom. Alkimia Interactive est l’équipe qui a mis en place ce remake pour PlayStation 5, avec le début des travaux sur le projet à l’été 2020. Elle a maintenant mis en place une base d’opérations au cœur de Barcelone et cherche à réunir une équipe de développeurs passionné par le genre RPG.

Dans le cadre d’un communiqué de presse, Reinhard Pollice, responsable du studio Alkimia Interactive, a évoqué les nobles ambitions de l’équipe. « Nous nous efforçons de faire d’Alkimia Interactive un studio de RPG de premier ordre. Notre ambition est de devenir l’une des meilleures adresses pour le développement de jeux de base PC / Console dans le sud de l’Europe. » Le jeu lui-même sera présenté dans quelques mois.

Au moment de l’annonce originale, THQ Nordic a déclaré vouloir développer un remake fidèle de l’original de 2001, qui n’a jamais été lancé sur PC. « Nous sommes prêts à relever le défi de développer un remake complet de Gothic qui restera aussi fidèle que possible à l’expérience originale et transportera le monde atmosphérique de Gothic dans un look de haute qualité et modernisera soigneusement certains mécanismes de jeu. » Pensez-vous que ce remake gothique vaudra la peine d’attendre? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.