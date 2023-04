Le remake en direct de Lilo & Stitch présente Kahiau Machado dans le rôle de l’amour de Nani

Le casting du remake live-action de Disney Lilo & Stitch bat son plein. Le long métrage d’animation original, créé en 2002, suit l’histoire de Lilo, une jeune fille hawaïenne qui vit avec sa sœur aînée Nani après la mort de leurs parents. Lilo est une paria qui a du mal à se connecter avec les autres jusqu’à ce qu’elle trouve un ami improbable en Stitch, un extraterrestre espiègle. Le film est rapidement devenu un favori des fans et ses thèmes d’amitié et de famille ont trouvé un écho auprès d’un public de tous âges. Le remake en direct de Lilo & Stitch offre à Disney une occasion unique de mettre en évidence les thèmes importants qui ont rendu le classique animé original si apprécié.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Par THR, Kahiau Machado est le dernier ajout au casting et jouera David Kawena. David est un personnage important dans le film original et sert d’intérêt romantique pour Nani. Il est également un ami attentionné de Lilo et l’aide à protéger Stitch de ceux qui l’ont créé. Les fans du film original sont optimistes sur le fait que ce remake insufflera une nouvelle vie à l’histoire, plutôt que de simplement l’édulcorer pour le public moderne. Disney a été critiqué pour ses précédents remakes en direct, beaucoup estimant qu’ils n’avaient pas réussi à résoudre les problèmes qui tourmentaient les films originaux.





Lilo & Stitch Remake choisit Sydney Elizabeth Agudong dans le rôle de Nani

Les choix de casting pour le remake en direct de Lilo & Stitch ont été intrigants, Maia Kealoha étant choisie pour Lilo et Sydney Elizabeth Agudong pour Nani. Agudong est une actrice montante avec plusieurs crédits de films et de télévision à son nom. Certains de ses travaux antérieurs incluent des rôles dans les films Secondes chances et Michigan occidental. Agudong est également apparu dans des émissions de télévision telles que Sur mon bloc et Retrouver Millie Martin, où elle a joué des seconds rôles. En plus de son travail précédent, Agudong a récemment terminé le tournage du prochain film À tes piedsoù elle joue le rôle principal.

Zach Galifianakis a également été choisi pour jouer le rôle de Pleakley, le personnage extraterrestre original exprimé à l’origine par Kevin McDonald dans la version animée de Lilo & Stitch. Galifianakis est bien connu pour ses rôles dans des films tels que La gueule de bois, la campagne, et Date d’échéance. La polyvalence et l’expérience de Galifianakis dans les films d’action et d’animation en font un excellent candidat. Le film est réalisé par Dean Fleischer Camp, qui a une formation en comédie et a déjà réalisé la série Marcel le coquillage chaussé. Le scénario est écrit par Chris Kekaniokalani et la production est supervisée par Dan Lin et Jonathan Eirich, qui ont déjà travaillé sur des projets Disney tels que le remake en direct de Aladdin.

La date de sortie du Lilo & Stitch Le remake en direct n’a pas encore été confirmé.