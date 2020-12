Le remake d’Ubisoft Prince Of Persia est retardé de quelques mois, 2020 prenant un autre match avec lui

Ubisoftde Prince de Perse: Le remake de Sands of Time devait sortir début 2021, en janvier. Dans un article récent – qui est passé quelque peu sous le radar – sur la page Facebook tchèque du jeu, le titre a apparemment été retardé au moins jusqu’au 18 mars 2021.

Déclarant le dilemme du travail à domicile de 2020 comme la cause et le facteur principaux, le remake de ce classique de Prince of Persia est un autre jeu qui est tombé sous le coup de ce qui a été une année terrible pour les retards et la production de jeux.

Après des fuites tout au long de 2020, le jeu a été officiellement révélé en septembre avec les détails qu’il s’agissait d’un véritable «remake», pas seulement d’une optimisation pour les consoles modernes et les PC.

Le jeu a été mis à jour pour fonctionner sur le moteur Assassin Creed, avec de nouveaux actifs, un mo-cap pour les acteurs et de nouvelles lignes vocales se réunissant pour recréer le jeu. Comme AC est à peu près le successeur spirituel de la franchise PoP, il est agréable de voir le classique être refait avec le moteur moderne.

Si tout se passe bien, ce sera le premier jeu Prince of Persia à voir le jour depuis Prince de Perse, les sables oubliés, en 2010. Je n’inclus pas le jeu mobile sorti il ​​y a deux ans, cela ne semble pas juste.

Cependant, même avant ce délai, la bande-annonce du remake de Sands of Time a reçu des commentaires assez mitigés. Les graphismes n’ont pas vraiment fière allure et Ubisoft n’a pas le meilleur bilan en matière de rajeunissement d’anciens titres.

Il fonctionnera sur une PS4 ou Xbox Un, comme prévu à l’origine, avec la possibilité de jouer au jeu sur les consoles de nouvelle génération. Avec les graphismes qui ont l’air aussi bancaux qu’eux – un peu comme un jeu Nintendo Wii – je ne peux pas voir que ce soit un énorme succès sur la prochaine génération.

C’est plutôt un peu de plaisir nostalgique, une mise à jour de ce qui est l’un des plateformes d’action-aventure les plus acclamés par la critique de l’ère PS2. Pour ceux qui ont joué au jeu lors de sa sortie (la réalisation horrible qu’il est sorti en 2003, il y a 17 ans), il y aura beaucoup de moments de chair de poule.

Le remake sera-t-il assez bon pour justifier un playthrough pour une nouvelle génération? Eh bien, vous devrez attendre le 18 mars 2021, car le studio est confronté à un retard.