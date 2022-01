Le remake du raid se déroule sur Netflix avec Michael Bay, Gareth Evans et Patrick Hughes

Une décennie après l’annonce, le remake hollywoodien du thriller d’action indonésien, La descente, se passe enfin chez Netflix. Michael Bay servira de producteur avec XYZ Films. Gareth Evans, le réalisateur de l’original de 2011, sera le producteur exécutif. Patrick Hugues (The Expendables 3, le garde du corps du tueur à gages) dirigera La descente remake et co-écrit également le scénario avec James Beaufort.

Deadline rapporte que la prochaine adaptation de La descente sera une « réimagination » et se déroulera dans les « Badlands » infestés de drogue de Philadelphie, un groupe de travail d’élite infiltré de la DEA gravit les échelons des informateurs du cartel pour attraper un pivot insaisissable. Patrick Hughes a été annoncé pour la première fois en tant que réalisateur en 2014, mais des retards ultérieurs l’ont forcé à abandonner. Joe Carnahan (Le gris, niveau boss) et Frank Grillo ont également tenté de faire démarrer le projet, mais en vain. Selon la date limite, après les récentes tentatives infructueuses de redémarrage La descente, Michael Bay et Patrick Hughes, qui partagent tous deux la même direction, se sont associés et ont acheté le film sur Netflix. La nouvelle tournure de Hughes sur le film a laissé Gareth Evans et d’autres producteurs très impressionnés.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Nous sommes incroyablement enthousiasmés par la vision unique de Patrick pour ce film. C’est une approche distinctement originale du matériel, qui promet de respecter le film original tout en apportant une approche et une perspective nouvelles qui traceront sa propre voie dans le genre de l’action », ont déclaré les producteurs dans un communiqué.

The Raid est largement considéré comme l’un des plus grands films d’action de tous les temps







2011 La descente présente certaines des scènes de combat les plus excitantes et les plus brutales jamais enregistrées à la caméra. Écrit et réalisé par Gareth Evans, La descente suit une équipe SWAT qui fait une descente dans un immeuble de grande hauteur qui serait le repaire d’un seigneur du crime impitoyable à Jakarta. En raison d’événements malheureux, l’équipe est prise en embuscade et piégée par la suite sans aucune échappatoire. La descente a marqué le rôle décisif d’Iko Uwais, qui s’est fait un nom à Hollywood maintenant avec des rôles dans Mille 22 et Netflix Assassins Wu. Le Raid mettait également en vedette Joe Taslim (Guerrier, Mortal Kombat) et Yayan Ruhian (Star Wars : Le Réveil de la Force, au-delà de la ligne d’horizon).

La descente a été un modeste succès au box-office et a donné naissance à une suite, Le Raid 2 : Bérandal, qui était encore plus brutal et bourré d’action que son prédécesseur. Les films sont également connus pour mettre en valeur l’art martial traditionnel indonésien du Pencak Silat. Evans, Uwais et Ruhian ont eux-mêmes chorégraphié les combats. Un troisième film était en préparation, mais Evans a décidé de passer à d’autres projets. Après une tentative ratée de film solo Deathstroke, Gareth Evans a créé Les gangs de Londres et a réalisé l’original d’horreur Netflix Apôtre. Son prochain projet, Ravage, avec Tom Hardy, Timothy Olyphant et Forest Whitaker, est l’un des films les plus attendus de cette année.

Bien qu’il puisse être difficile de reproduire l’attrait de l’original, une nouvelle approche La descente pourrait être exactement ce dont l’adaptation hollywoodienne a besoin. Patrick Hughes est actuellement occupé avec la comédie d’action L’homme de Toronto, avec Kevin Hart, Woody Harrelson et Kaley Cuoco. La descente remake entrera très probablement en production plus tard cette année. D’ici là, restez à l’écoute des mises à jour.





L’écrivain Raid Remake explique certains des grands changements en cours L’auteur du remake de The Raid, maintenant intitulé Zeno, a discuté des changements qu’ils apportent et offre quelques détails supplémentaires sur ce à quoi s’attendre.

Lire la suite





A propos de l’auteur