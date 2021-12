Le remake du massacre de la soirée pyjama obtient une note rare de 100% sur les tomates pourries

Les critiques sont unanimes pour faire l’éloge de la nouvelle Massacre de la soirée pyjama. Réalisé par Danishka Esterhazy et écrit par Suzanne Kelly, le film est un remake direct du film original de 1982 du même nom de Rita Mae Brown. Il met en vedette Hannah Gonera, Alex McGregor, Shelaine Bennett, Mila Ryane et Rob Van Vuuren.

Les films d’horreur ne s’en sortent généralement pas bien sur Rotten Tomatoes. Il est sûr de dire que l’horreur n’est pas le genre préféré de la plupart des critiques grand public, et pour beaucoup, il peut être particulièrement difficile pour les films d’horreur de les impressionner. Pour une raison quelconque, ils ont tous aimé regarder le Massacre de la soirée pyjama refaire. Pour l’instant, il est assis sur un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes, une réalisation incroyable pour n’importe quel film, mais un exploit particulièrement rare pour les remakes de films d’horreur.

« Une reprise amusante d’un classique terni, Massacre de la soirée pyjama offre à la nouvelle génération d’horreur plus jeune un plaisir effrayant et parfait pour une soirée pyjama », déclare Kat Hughes de THN.

« Ce remake rend hommage au matériel source tout en comprenant le public d’aujourd’hui. C’est un rappel de ce qui rend les slashers amusants », écrit également Sharai Bohannon de Dread Central, donnant Massacre de la soirée pyjama une note parfaite.

Rob Aldam de Backseat Mafia le dit : « Cette nouvelle imaginaire joue avec les clichés de genre qui ont fourni leur point d’appui et les transforme en quelque chose de vibrant et de frais. Massacre de la soirée pyjama est à la fois une célébration et une évolution. »

« Danishka Esterhazy met à jour un slasher des années 80 avec de l’esprit et des commentaires tout en offrant à la fois des meurtres et de la bêtise », a déclaré Rob Hunter de Film School Rejects. « Bien qu’en fin de compte, il s’agisse bien plus d’une comédie que d’un film d’horreur, le nouveau Massacre de la soirée pyjama trouve une place confortable aux côtés de la franchise originale dans sa brochette de la norme du genre. C’est plutôt bien quand il s’agit de s’amuser stupide, mais moins quand il s’agit juste d’être stupide. »

L’original Massacre de la soirée pyjama a été écrit par Rita Mae Brown et réalisé par Amy Holden Jones. En partie une parodie du genre slasher, le film suit un groupe de jeunes femmes organisant une soirée pyjama alors qu’un fou évadé nommé Russ Thorn se lance dans un massacre avec une perceuse électrique. Bénéficiant d’un large public culte, ce film original a engendré deux suites qui sont sorties en 1987 et 1990, bien que les suites ne soient pas aussi bien considérées par les fans de genre que l’original.

Le synopsis officiel du remake se lit comme suit : « Hannah Gonera (Épeler), Alex McGregor (Collecte de sang), Frances Sholto-Douglas (La cabine des baisers) et Jane de Wet (Traqueurs) joue dans ce thriller terrifiant qui donne une nouvelle vie – et la mort – à la franchise d’horreur classique des années 80. Préparez-vous pour des sensations fortes et des exercices lorsqu’une soirée destinée aux jeux se transforme en une nuit de chaos et de peur. Un invité non invité traque les fêtards avec de toutes nouvelles façons horribles d’étendre son sens de l’amusement tordu. Qui survivra pour voir le matin où personne à cette fête n’est en sécurité ? »

Massacre de la soirée pyjama a fait ses débuts sur Syfy Channel en octobre. Il est maintenant disponible à l’achat ou à la location sur demande. Vous pouvez voir ce que les critiques disent du film parfaitement noté chez Rotten Tomatoes.





