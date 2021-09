Le remake du garde du corps est de retour en développement avec le nouvel écrivain Matthew Lopez

Avec l’aimable autorisation de Warner Bros., Le garde du corps est le prochain film classique à être refait. Le dramaturge nominé aux Tony Matthew López (L’Héritage) a été sollicité par le studio pour écrire une réinvention du drame romantique qui a réuni Whitney Houston et Kevin Costner en 1992. Le nouveau film sera directement inspiré de la version originale, mais très peu de choses ont été révélées sur son intrigue.

Lawrence Kasdan de Kasdan Pictures, le scénariste-producteur du film original, produit cette nouvelle version de Le garde du corps avec Dan Lin et Jonathan Eirich de Rideback. Nick Reynolds de Rideback est également à bord pour produire exécutif. Ce projet a été piégé dans l’enfer du développement au cours de la dernière décennie avec l’implication de Dan Lin remontant à 2011. Aucun casting n’est actuellement attaché à cette version, mais les couples ont flotté dans le passé incluent Chris Hemsworth et Tessa Thompson ainsi que Channing Tatum et Cardi B.

Sur un scénario de Kasdan, Mick Jackson a réalisé Le garde du corps. Le film suit un ancien agent des services secrets des États-Unis devenu garde du corps (Kevin Costner) qui est embauché pour protéger une célèbre actrice et chanteuse (Whitney Houston) d’un harceleur. Écrit à l’origine par Kasdan dans les années 1970, le film a d’abord été imaginé avec Steve McQueen et Diana Ross dans les rôles principaux. Tout est bien qui finit bien, car le film qui a été réalisé a été un énorme succès au box-office en tant que deuxième film le plus rentable de 1992.

Le garde du corps est également très mémorable pour sa bande originale, qui s’est vendue à plus de 45 millions d’exemplaires pour devenir la bande originale de film la plus vendue de tous les temps. Il a remporté le Grammy Award de l’album de l’année avec deux singles nominés pour la meilleure chanson originale. La reprise de « I Will Always Love You » par Houston est la chanson la plus remarquable, car le single est également le single physique le plus vendu par une artiste féminine de tous les temps. De nombreux fans se souviennent également distinctement de l’affiche officielle, bien que Costner ait depuis précisé que ce n’est même pas Whitney dans l’image emblématique.

« Ce n’était même pas Whitney en fait », a déclaré Costner à EW en 2019. « Elle était rentrée chez elle et c’était son double, et sa tête était enfouie dans mon épaule, ce qui était approprié de toute façon. Elle avait peur. »

« J’ai choisi cette photo parce que mon ami Ben Glass l’a prise… Je l’ai envoyée à Warner Bros. et je me suis dit : ‘Voilà l’affiche.’ Parce que c’était tellement évocateur. Ce n’était pas une photographie spéciale, ce n’était rien », a ajouté Costner. « Ils n’ont pas aimé ça au début parce qu’on ne pouvait pas voir le visage de Whitney », explique-t-il. « Et alors ils m’ont envoyé comme cinq maquettes où ils ont mis sa tête [on it] où elle regarde [out]. J’ai dit ‘Les gars, je pense que nous l’avons eu la première fois.’ Que c’était vraiment le cas, et cela a fini par être l’affiche. »

Je viens d’apprendre que Whitney Houston n’était pas sur l’affiche de The Bodyguard. Il porte un extra 😲 pic.twitter.com/Ox6kFVTaA6 – Monique (@TvMonicaTv) 24 juin 2019

Costner a également déclaré qu’il était prévu à un moment donné que son personnage revienne dans Le garde du corps 2. L’acteur a déclaré à People en 2019 qu’il avait même eu des discussions avec la princesse Diana pour qu’elle soit la nouvelle star principale, Costner la protégeant dans le film. Malheureusement, Costner dit également qu’il n’a obtenu le scénario de la suite prévue qu’en août 1997, un jour avant la mort de Diana.

« Je me souviens juste qu’elle était incroyablement gentille au téléphone, et elle a posé la question, elle a dit: » Allons-nous avoir une scène de baiser? Elle l’a dit d’une manière très respectueuse », se souvient Costner. « Elle était nerveuse parce que sa vie était très gouvernée. Et j’ai dit: ‘Ouais, il va y avoir un peu de ça, mais nous pouvons aussi arranger ça.' »

Récemment, Kristen Stewart a endossé le rôle de la princesse Di dans le film acclamé Spencer. Pendant ce temps, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu des tentatives depuis des années à Hollywood pour obtenir un remake de Le garde du corps du sol, compte tenu de ses succès passés. Rien n’indique quand cette nouvelle prise commencera la production, et il n’est pas clair non plus si Costner sera impliqué dans cette nouvelle incarnation. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Le garde du corps