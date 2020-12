Le remake des trois hommes et un bébé de Zac Efron arrive à Disney + en 2022

Le remake des Trois hommes et un bébé se déroule officiellement à Disney + en 2022. Zac Efron est attaché à la star. Pas trop de détails sont disponibles, mais on pense que le redémarrage sera une version moderne de la comédie de 1987, qui mettait en vedette Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson en tant que trois célibataires qui doivent soudainement prendre soin d’un bébé. Aucun autre membre de la distribution n’a été annoncé, mais ces informations seront probablement disponibles dans les mois à venir.

Préparez-vous pour une version moderne de la comédie hilarante des années 80, Trois hommes et un bébé avec @Zac Efron! Ceci est prévu pour une version 2022 le @DisneyPlus. – Disney (@Disney) 10 décembre 2020

Pas de directeur pour le Trois hommes et un bébé le redémarrage a été annoncé non plus. Cependant, avec des signes indiquant un remake moderne, on peut supposer qu’il y aura de grandes différences par rapport à l’original de 1987. Quant à savoir quels seront ces changements, ce n’est pas clair pour le moment, mais on peut supposer qu’un bébé sera impliqué, ainsi que trois amis qui sont obligés de s’en occuper. Le film original avait pour principe que les hommes ne pouvaient pas s’occuper d’un bébé sans femme.

Beaucoup de choses ont changé depuis 1987, ce qui signifie que le Trois hommes et un bébé le redémarrage remettra en question certaines des normes du film original, ce qui aura probablement à voir avec les opinions actuelles sur les hommes et la paternité. Cela n’a pas été confirmé, car Disney a seulement annoncé que le redémarrage était officiellement en cours lors de leur présentation de la journée des investisseurs. Quoi qu’il en soit, le redémarrage de Disney + aura probablement beaucoup d’yeux, grâce au casting de Zac Efron seul.

Trois hommes et un bébé est sorti en 1987 et est basé sur le film français de 1985 Trois hommes et un couffin (Trois hommes et un berceau). Il n’y avait pas beaucoup d’attentes sur la comédie lors de sa sortie, mais elle a fini par devenir un succès surprise au box-office lors de sa sortie. Trois hommes et un bébé a été le plus gros succès au box-office national de 1987, dépassant Attraction fatale et finalement un gain de 167 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, tout en prenant 240 millions de dollars dans le monde. Le film a même remporté le prix du choix du public en 1988 pour le film comique préféré.

Le succès au box-office de Trois hommes et un bébé garanti qu’une suite allait être faite. Trois hommes et une petite dame est sorti en 1990 et a réuni Tom Selleck, Steve Guttenberg et Ted Danson. Les critiques n’ont pas donné à la suite des critiques favorables et elle a fait beaucoup moins au box-office que son prédécesseur. Malgré les performances médiocres au box-office, Disney a annoncé en 2010 qu’il développait Trois hommes et une mariée, mais rien n’en est jamais sorti. Vous pouvez consulter l’annonce officielle du Trois hommes et un bébé redémarrer ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Disney.

Sujets: Trois hommes et un bébé, Disney Plus, Streaming