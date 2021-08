Le remake des sorcières d’Eastwick avance avec le réalisateur Ninja Thyberg

Un remake du fantasme de 1987 Les sorcières d’Eastwick a trouvé son scénariste et réalisateur en Ninja Thyberg, qui a signé avec Warner Bros. pour le projet. L’accord a été conclu la semaine dernière et Thyberg écrira le film en vue d’un tournage aux États-Unis au début de l’année prochaine. Il y a très peu de détails disponibles pour le moment quant à savoir si le film sera un remake directement basé sur le film de George Miller ou, plus probablement, une version nouvellement adaptée du roman de John Updike sur lequel le premier film était basé.

Les sorcières d’Eastwick raconte l’histoire de trois femmes au foyer ennuyées par leur vie et ayant besoin d’un petit quelque chose pour pimenter leur triste existence. Ignorant leur potentiel de sorcellerie, les trois femmes se réunissent régulièrement pour parler de leur homme idéal. Peu de temps après, le mystérieux et charismatique Daryl Van Horne arrive en ville et fait sensation en achetant la propriété emblématique de la ville. En quelques jours, Van Horne parvient à séduire les trois femmes et, après les avoir toutes invitées dans son manoir, leur présente leurs capacités magiques.

La version cinématographique de 1987 voit Susan Sarandon, Cher et Michelle Pfeiffer jouer les trois femmes principales et Jack Nicholson, espiègle et malicieux, jouant le rôle de Van Horne. Le film a reçu des critiques positives à sa sortie et a actuellement un taux d’approbation de 76% de Rotten Tomatoes. Le tour de Nicholson s’avère être l’un des principaux sujets de discussion du film, le Washington Post affirmant qu’il était « incontestablement la star de Les sorcières d’Eastwick, malgré la formidable concurrence de son clan joué par Cher, Michelle Pfeiffer et Susan Sarandon.

À bien des égards, le roman d’Updike n’était pas très différent de la version cinématographique. Des changements ont été apportés à l’apparence des personnages et la fin était un peu différente, mais dans l’ensemble, le script du film était assez fidèle à son matériel source, donc quelle que soit la version que Thyberg utilise pour son inspiration, le résultat final sera assez de la même. La réalisatrice étant actuellement occupée à promouvoir son nouveau film, Plaisir, Thyberg va sans aucun doute passer à la scénarisation du Sorcières d’Eastwick après qu’elle ait terminé.

Plaisir est un film basé sur le court métrage 2013 de Thyberg qui a été présenté en avant-première au Festival de Cannes. Il s’agit d’une jeune fille de 19 ans quittant sa maison en Suède avec l’intention de devenir une star du porno à Los Angeles, mais le monde sombre qu’elle trouve qui l’attend est pas exactement ce qu’elle imaginait que ce serait. Ne pas avoir peur de combiner les aspects sexuels et un thème sombre lui sera probablement très utile pour écrire le Sorcières d’Eastwick scénario.

Étant donné que le remake n’en est qu’aux tout premiers stades de la pré-production, nous ne verrons aucune nouvelle de casting ni aucune date fixe sur le moment où nous pouvons nous attendre à ce que le film arrive jusqu’à un bon bout de la ligne.