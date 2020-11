Le remake des gardes du corps de Saigon réunit Chris Pratt avec les frères Russo

Chris Pratt est de nouveau en équipe avec les frères Russo. L’acteur a signé pour jouer l’un des rôles principaux de Gardes du corps de Saïgon, un remake de l’action / comédie vietnamienne 2016 du même nom. Pratt jouera aux côtés de Wu Jing. Universal Pictures est derrière le projet et, compte tenu de tous les talents impliqués, ils ont des raisons de penser qu’ils pourraient avoir un grand succès.

Selon plusieurs rapports, Chris Pratt produira et jouera dans Gardes du corps de Saïgon. Joe Russo et Anthony Russo produiront également via leur société de production AGBO. Alex Gregory et Peter Huyck (Ce que veulent les hommes, Veep) écrivent le scénario. Il n’y a pas encore de mot sur qui finira dans le fauteuil du directeur. Ken Ochiai était aux commandes de l’original.

L’original Gardes du corps de Saïgon se concentre sur deux gardes du corps qui laissent s’échapper un atout important. Le projet représente une réunion pour Chris Pratt et les Russo. Joe et Anthony Russo ont précédemment réalisé Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie. Pratt est apparu dans les deux films en tant que Star-Lord, reprenant son rôle du gardiens de la Galaxie films. Guerre d’infini a rapporté plus de 2 milliards de dollars dans le monde et Fin du jeu est devenu le film le plus rentable de l’histoire, dépassant James Cameron Avatar. C’est donc sûrement une réunion bienvenue.

Quant à Wu Jing, les frères Russo ont également consulté sur Guerrier loup 2, dans lequel l’acteur a joué. Il se classe parmi les sorties en langue non anglaise les plus rentables de tous les temps, avec 870 millions de dollars au box-office mondial. Encore une fois, cela ajoute du carburant au feu que Universal a toutes les pièces en place pour un succès ici. Le vice-président exécutif de la production, Matt Reilly, supervisera le projet du studio.

Naturellement, Joe et Anthony Russo sont devenus certains des talents créatifs les plus recherchés à Hollywood en ce moment. Depuis la fin de leur travail dans l’univers cinématographique Marvel, ils ont amassé une liste grondante de projets, notamment Cerise, leur prochain effort de réalisateur avec Tom Holland. Les Russo étaient également derrière Netflix Extraction, qui mettait en vedette Chris Hemsworth. Le film a extrêmement bien fonctionné et une suite est actuellement en préparation. Netflix a également repris L’homme gris, qui a Ryan Gosling et Chris Evans attachés à la star. On dit que c’est leur plus gros engagement financier jamais réalisé pour un film.

Quant à Chris Pratt, cela s’ajoute à sa liste toujours croissante de films de haut niveau. L’acteur devrait revenir en tant que Owen Grady dans Monde jurassique: Dominion, qui a récemment terminé le tournage pour une sortie à l’été 2022. Il reviendra également en tant que Star-Lord dans Les gardiens de la galaxie Vol. 3, qui figure sur la liste des choses à faire de Marvel depuis un certain temps. Pratt est également attaché à la star dans l’adaptation de longue gestation de Cowboy Ninja Viking. On ne sait pas encore quand le tournage devrait commencer le Gardes du corps de Saïgon mais cela ressemble à un projet à un stade relativement précoce. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par Variety.

Sujets: Gardes du corps de Saigon