Le remake de Tomb Raider 2 est maintenant réel et réalisé par des fans

Square Enix n’a pas empêché le remake de Tomb Raider 2 de devenir réalité. Il est recréé avec Unreal Engine 4.

Les mods proposent des options qui, généralement pour des raisons de droits ou de temps, n’incluent généralement pas les créations des jeux originaux. C’est l’un des grands avantages de jouer sur PC, offrant plus d’options pour presser les titres. Ou même leur rendre hommage. C’est ce qui se passe avec Tomb Raider 2: The Dagger of Xian, un Remake de Tomb Raider 2 créé par des fans avec l’aide du moteur graphique Unreal Engine 4.

Le remake créé par les fans est toujours en développement. Le plus drôle, c’est que contrairement à ce qui arrive parfois, les droits ou les marques finissent par ruiner ces hommages rendus par les fans.

A cette occasion, c’est Square Enix lui-même qui a donné son accord à ce projet, toujours en développement, pour poursuivre sa démarche avec l’amour et le soin que ses dirigeants y mettent. Bien entendu, il y a une condition imposée par Crystal Dynamics et la société de production japonaise; qu’ils ne peuvent en profiter ni le mettre en vente.

Le jeu comprend diverses améliorations et visuels pour le faire ressembler à un nouveau titre lorsque le jeu est sorti à l’origine sur PC et sur la PlayStation d’origine.

Le moddeur Nicobass est le principal responsable du projet, bien que plusieurs collaborateurs se soient réunis pour faciliter la tâche et obtenir le meilleur résultat possible.

Pour le moment, il y a beaucoup de travail à faire, puisqu’ils n’ont adapté qu’une petite partie du jeu, avec l’intention de continuer à ajouter de nouveaux niveaux au fil des mois.

Le projet est en développement depuis plusieurs années et il existe même une démo à votre disposition. Vous pouvez essayer une version précédente à partir de ce lien.