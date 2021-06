Le remake de « Snow White » fait de Rachel Zegler son actrice principale

Miroir, miroir au mur, qui est la plus belle de toutes ?

Rachel Zegler a été choisie pour incarner Blanche-Neige dans le prochain remake de Disney du conte de fées classique. Zegler, qui en a battu beaucoup pour le rôle, est sur le point de faire une percée majeure. Elle fait ses débuts au cinéma en tant que Maria dans « West Side Story » de Steven Spielberg, qui s’inclinera plus tard en 2021, et apparaîtra également dans la suite de super-héros de « Shazam ».

Peu de temps après l’annonce du casting, Zegler avec enthousiasme tweeté « J’AI MANIFESTÉ TOUTE MA VIE JE PENSE QUE JE PENSE. »

J’AI MANIFESTÉ TOUTE MA VIE JE PENSE JE PENSE – rachel zegler (elle/elle) (@rachelzegler) 22 juin 2021

Elle aussi a partagé une vidéo sur Twitter rencontrer la princesse Disney avec la légende « fille à la maison, nous avons BEAUCOUP à rattraper ».

Marc Webb, dont les crédits incluent les films « 500 jours d’été » et « The Amazing Spider-Man » avec Andrew Garfield, réalise le film. La production du film encore sans titre devrait commencer dans le courant de 2022.

« Les capacités vocales extraordinaires de Rachel ne sont que le début de ses dons. Sa force, son intelligence et son optimisme feront partie intégrante de la redécouverte de la joie dans ce conte de fées classique de Disney », a déclaré Webb dans un communiqué.

Disney est en développement sur son live-action « Snow White » depuis 2016. Comme annoncé précédemment, Marc Platt est producteur, avec Benj Pasek et Justin Paul, le duo de compositeurs derrière les airs de « La La Land », « The Greatest Showman » et « Dear Evan Hansen », sur le point d’écrire la nouvelle musique du film. Les chansons durables du dessin animé original incluent « Heigh-Ho », « Someday My Prince Will Come » et « Whistle While You Work ».

« Blanche-Neige et les sept nains », basé sur le conte de fées des frères Grimm, est sorti en 1937 et a marqué le premier long métrage d’animation de Disney. Depuis lors, l’histoire d’une princesse dont la méchante belle-mère tente de l’empoisonner avec une pomme tentante, a été adaptée plusieurs fois, y compris « Mirror Mirror » de 2012 avec Julia Roberts et Lily Collins, ainsi que la prise plus sombre d’Universal « Snow White and the Huntsman » avec Charlize Theron et Kristen Stewart.

Disney travaille également sur des remakes en direct de « La Petite Sirène », avec Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, « Pinocchio » avec Tom Hanks et « Lilo and Stitch » avec le réalisateur Jon M. Chu, ainsi qu’une préquelle de sa réimagination en 2019 de « Le Roi Lion ».

Date limite Hollywood a d’abord annoncé la nouvelle du casting de Zegler.

