Le remake de Running Man se produit avec le réalisateur Edgar Wright

Paramount Pictures a tapoté Chauffeur bébé Helmer Edgar Wright pour diriger une nouvelle adaptation du roman de Stephen King L’homme qui court. Publié à l’origine en 1982 sous le pseudonyme de King Richard Bachman, L’homme qui court a été adapté dans un film mettant en vedette Arnold Schwarzenegger en 1987. Pour le nouveau film de Paramount, Wright et Michael Bacall coécriront l’histoire qui serait beaucoup plus fidèle au roman original.

Déclaré par Deadline comme une «priorité absolue pour Paramount», le remake de Running Man sera produit par Simon Kinberg et Audrey Chon sous Genre Films aux côtés de Nira Park de la bannière de Wright’s Complete Fiction. Le point de vente rapporte également que Edgar Wright a été courtisé avec l’idée de développer L’homme qui court après avoir précédemment nommé l’adaptation de 1987 comme le seul film qu’il refaire s’il pouvait en choisir un.

Parce que le projet en est à ses tout débuts, aucune information de casting n’a encore été révélée. Réalisé par Paul Michael Glaser, l’adaptation originale de 1987 mettait en vedette Arnold Schwarzenegger aux côtés de Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto, Jim Brown et Jesse « The Body » Ventura. Tard Querelle de famille L’animateur Richard Dawson a également été présenté dans un rôle d’animateur de jeu sadique qui raconte l’action alors que le personnage d’Arnold se fraye un chemin à travers des batailles mortelles de gladiateurs pour des cotes de télévision élevées.

L’homme qui court se déroule dans un avenir dystopique aux États-Unis. Bien qu’il y ait quelques différences entre le livre et l’adaptation originale du film, le film original voit le protagoniste Ben Richards (Schwarzenegger) en compétition dans un jeu télévisé où les criminels fuient des « harceleurs » armés engagés pour les tuer. Le faire vivre, c’est gagner une grâce d’État. Pendant tout ce temps, les gens regardent les festivités alors que l’économie mondiale s’est complètement effondrée et regarder des tueurs professionnels boucher des criminels condamnés est ce qui passe pour le divertissement dans cette réalité alternative.

Avec le film oscarisé Chauffeur bébé, Wright est également connu pour ses collaborations avec Simon Pegg et Nick Frost. Il a travaillé avec le duo comique sur les comédies classiques cultes Shaun des morts, Hot Fuzz, et la fin du monde. Wright a également écrit L’homme fourmi et a réalisé d’autres films comme Scott Pilgrim vs le monde et l’horreur psychologique à venir Dernière nuit à Soho. Son nouveau documentaire Les frères Sparks créé le mois dernier au Festival virtuel du film de Sundance.

Déjà, des nouvelles de Wright prenant le volant pour une nouvelle adaptation de L’homme qui court est passionnant pour les fans du cinéaste. Comme le dit une personne sur Twitter: « J’ai vraiment hâte de voir comment @edgarwright traite L’homme qui court. La nouvelle est sortie de nulle part, mais c’est un remake (si vous pouvez l’appeler ainsi) que je ne peux pas attendre. «

J’ai vraiment hâte de voir comment @edgarwright traite de The Running Man. La nouvelle est sortie de nulle part, mais c’est un remake (si vous pouvez l’appeler ainsi) que je ne peux pas attendre. – Kyle (@Gordondon) 19 février 2021

Paramount n’a pas fixé de date de sortie pour L’homme qui court et on ne sait pas quand le tournage commencera. Étant donné que le projet est considéré comme une priorité absolue, le film passera vraisemblablement sur la voie rapide avec une production susceptible de commencer cette année. Wright n’a pas encore officiellement commenté la nouvelle. Cette histoire a été rapportée pour la première fois par Deadline.