Le remake de Pumpkinhead avance chez Paramount Players

Paramount Pictures a toujours eu les mains enfouies profondément dans le genre de l’horreur, et leur label Paramount Players a maintenu la tradition avec des sorties récentes, notamment Activité paranormale : le plus proche parent, et les offres à venir de Orphelin : premier meurtre et le Sématiste pour animaux de compagnie préquelle entre autres. Maintenant, il semble qu’ils ajoutent un remake d’une caractéristique de créature classique des années 1980, l’emblématique Tête de citrouille, à cette liste de projets en développement. Avec l’original réalisé par le maître des effets Stan Winston et mettant en vedette Lance Henriksen, le film de 1988 a toujours un énorme succès, donc le remake aura beaucoup à faire quand il arrivera.

Selon Bloody Disgusting, un script est déjà terminé pour le film et Paramount espère avoir un réalisateur à bord dans les prochains mois. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles un remake était en préparation depuis plusieurs années maintenant, y compris l’annonce il y a quelques années que Peter Block produisait le film basé sur un scénario de Nate Atkins. Qu’il s’agisse de la même version que celle dont on discutait à l’époque est quelque chose qui deviendra évident lorsque plus d’informations seront disponibles sur le nouveau film.

Tête de citrouille est l’une des grandes créatures « homme en costume » de la fin des années 80, et a gagné un énorme culte, a engendré de nombreuses suites, une série de bandes dessinées, un jeu vidéo et des figurines de collection. Le scénario original a vu le père en deuil d’Henriksen, Ed, ressusciter un démon monstrueux pour se venger d’un groupe d’adolescents qui tuent son fils dans un accident. Alors que la créature et Ed commencent à échanger leurs places, il doit prendre des mesures drastiques pour mettre fin au règne de terreur de la créature. Le film a été réalisé avec un micro-budget de 3,5 millions de dollars et a rapporté 4,4 millions de dollars aux États-Unis après une sortie limitée. Bien que les chiffres ne semblent pas énormes, Tête de citrouille tombe dans le genre des films qui ont mieux performé dans les ventes de vidéos à domicile, qui ont également inclus des éditions anniversaire DVD et Blu-ray qui ont continué à augmenter le maigre bénéfice d’origine.

Au moment de sa sortie, Tête de citrouille a apporté quelque chose de différent à un genre qui regorgeait de films slasher, et même s’il y avait certainement beaucoup de sang et de gore dans le film, l’ambiance générale du film a apporté une sensation de conte de fées gothique sombre qui a continué à être reproduit à plusieurs reprises depuis, ce qui encore à l’époque était quelque chose d’une rareté. En plus d’être nommé dans de nombreuses listes d' »horreurs sous-estimées », Tête de citrouille est également apparu sur la liste Fangoria des 101 meilleurs films d’horreur que vous n’avez jamais vus en 2003.

La dernière sortie pour Tête de citrouille à l’écran était en 2007 dans le quatrième film de la franchise, qui, bien qu’il soit le deuxième téléfilm de la série, a obtenu un nombre raisonnable de critiques et a reçu le commentaire respectueux de « pas une perte de temps » par DVD Verdict, ce qui ne peut être vu que comme une critique extrêmement positive pour ce genre de film. Nous devrons probablement attendre encore un peu pour voir si le remake d’horreur peut gagner le même genre de sentiment. Cette nouvelle nous vient de Bloody Disgusting.

