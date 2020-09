Le remake de Prince Of Persia sera annoncé à Ubisoft Forward selon Jason Schreier

Nous avons mis des mois, voire des années, à attendre qu’Ubisoft prenne enfin la décision définitive de lancer un nouveau jeu dans la saga Prince Of Persia. Ces derniers mois, nous avons partagé avec vous différentes nouvelles sur la saga vétéran Ubisoft, bien que presque toutes se soient soldées par rien.

Pour le moment, Ubisoft n’a pas voulu confirmer le développement du jeu, mais le journaliste bien connu du secteur, Jason Schreier, insiste sur le fait que nous aurons bientôt des nouvelles du remake de Prince Of Persia, en particulier dans le prochain Ubisoft Forward la semaine prochaine.

Prince Of Persia Remake chez Ubisoft Forward?

C’est à travers le podcast Maximum Fun que Jason Schreier a partagé cette information. Nous vous rappelons que pour le moment Ubisoft n’a pas confirmé cette information et nous devons la prendre avec prudence, même si en revanche il ne faudra pas longtemps pour sortir des doutes, puisque l’Ubisoft Forward aura lieu le jeudi 10 septembre prochain et là nous connaîtrons les jeux qu’il a en main la société française pour cet événement tant attendu.

De son côté, Schreier a insisté sur différents moments de la réalité de ce projet, donc dans quelques jours on verra où tout est laissé et si on peut enfin voir le retour de Prince de Perse même sous la forme d’un remake.