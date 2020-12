Le remake de Prince of Persia officiellement reporté, les graphismes ne sont probablement pas la raison

Prince of Persia: Les Sables du Temps reçoit un remake officiel. Le jeu de 2003 reçoit une petite mise à jour près de deux décennies plus tard et est réédité par Ubisoft.

Les innovations ne sont bien sûr pas trop petites, mais l’annonce a laissé la communauté divisée. Alors que l’idée générale de publier un remake du classique est bien accueillie par les fans, les graphiques obsolètes de la bande-annonce d’annonce ne font pas exactement une déclaration.

Par exemple, si nous refaisons le jeu aussi Resident Evil 2 ou Les âmes du démon comparer, il a littéralement l’air vieux et ne rentre pas vraiment dans les temps modernes.

Le remake de Prince of Persia reporté

Maintenant, il y a une déclaration officielle de l’équipe de développement, car le jeu a maintenant été reporté sans plus tarder. La version originale le remake était pour ça 21 janvier 2021 prévu. La nouvelle date se réfère à la 18 mars 2021.

Que signifie ce changement? Dans la publication, les développeurs précisent que «2020 a été une année pas comme les autres» et prennent donc plus de temps pour travailler sur le jeu. Dans tous les cas, vous souhaitez publier un jeu «dont nous pouvons profiter».

Vous pourriez l’interpréter comme signifiant que les critiques des fans ont été entendues, mais ce n’est pas le cas. Le processus de développement n’aura été que retardé en raison des circonstances difficiles causées par la pandémie corona en 2020, qui affecte largement toutes les industries et donc également le développement de jeux.

Peu d’espoir d’une mise à jour graphique

Nous ne devons donc pas supposer qu’ils utilisent le temps supplémentaire pour améliorer considérablement les graphiques. Et ce n’est pas parce que vous vous êtes déjà prononcé sur le sujet dans le passé.

À l’époque, on disait qu’ils avaient «délibérément choisi le style graphique» pour que le jeu ne ressemble pas aux autres et puisse se démarquer en conséquence. Ici, on peut en déduire que le style graphique ne changera pas en raison des critiques.

Il n’a donc jamais été question d’un manque de temps de développement lorsque le canon avec les graphismes médiocres a été ouvert, comme ils l’ont toujours et directement rejeté. Cependant, il ne peut être exclu que quelque chose se passe dans des zones plus petites.

