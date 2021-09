Le remake de Lost Boys a lieu chez Warner Bros., le casting et le réalisateur sont annoncés

Le film de vampire emblématique Les garçons perdus est en train de redémarrer en tant que film chez Warner Bros. Au cours des dernières années, il avait été prévu de développer une adaptation en série télévisée de Les garçons perdus, mais la production n’a tout simplement pas pu démarrer. Le studio a maintenant pris la décision de ramener les Frog Brothers sur grand écran à la place, avec les plans de l’émission de télévision maintenant morts dans l’eau.

Cette nouvelle version de Les garçons perdus est décrit comme une toute nouvelle version réinventée du film original. Il réunit deux jeunes stars des franchises d’horreur modernes, mettant en vedette Noé Jupe du Un endroit silencieux films et Jaeden Martell du Ce films. Randy McKinnon, qui travaille également sur les DC Choc statique série pour Warner Bros., est à bord pour écrire Les garçons perdus avec Jonathan Entwistle à bord pour diriger. Brian Kavanaugh-Jones et Fred Berger produisent sous leur bannière Automatik tandis que Zac Frognowski et Josh Glick seront les producteurs exécutifs.

Il n’est pas précisé exactement quels rôles Noah Jupe et Jaeden Martell jouent. Aucune information supplémentaire n’a été révélée sur l’intrigue, si ce n’est de dire qu’elle se déroule de nos jours. Au-delà de quelques changements dans l’environnement et d’autres mises à jour modernes, le film suivra vraisemblablement une intrigue similaire au film original, qui suit deux frères déménageant dans une nouvelle ville qu’ils découvrent habitée par des vampires.

Joël Schumacher réalisé Les garçons perdus sur un scénario de Janice Fischer, Jeffrey Boam et James Jeremias. Son casting mémorable comprenait Corey Feldman, Corey Haim, Jason Patric, Jamison Newlander, Jami Gertz, Brooke McCarter, Billy Wirth, Dianne Wiest, Alex Winter et Kiefer Sutherland. Il a été un succès au box-office lors de sa sortie en 1987 et est depuis devenu largement accepté par les fans d’horreur comme l’un des plus grands films de vampires de tous les temps.

En 2008, Corey Feldman est revenu en tant qu’Edgar Frog des Frog Brothers pour la suite Les garçons perdus : la tribu. Son copain Corey Haim est également apparu pendant le générique de fin en tant que Sam Emerson, reprenant son rôle du film original. Les Frog Brothers se sont réunis plus tard en 2010 pour le troisième volet de la trilogie, Garçons perdus : la soif, avec Jamison Newlander de retour en tant qu’Alan Frog pour rejoindre un Feldman de retour. Les deux se sont également réunis pour un spécial gratuit Frog Brothers sur YouTube.

Depuis au moins 2016, des efforts ont été déployés à The CW pour transformer The Lost Boys en une série télévisée. L’adaptation de la série malheureuse a subi plusieurs changements dans les coulisses, avec crépuscule barreur attaché à un moment donné pour diriger l’épisode pilote. Cette version de la série aurait également mis en vedette Tyler Posey dans le rôle de Michael Emerson tandis que Cheyenne Haynes et Haley Tju ont été sélectionnées pour jouer les Frog Sisters.

En 2019, The CW a passé commande du pilote à la série. À l’époque, l’objectif était de réorganiser le projet avec une distribution principalement nouvelle, mais la pandémie a fortement affecté le tournage du deuxième pilote. À ce stade, les gens de Warner Bros. ne veulent tout simplement plus s’occuper de la série télévisée condamnée, mais lancent plutôt les dés avec une toute nouvelle adaptation cinématographique. Pour le meilleur ou pour le pire. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

