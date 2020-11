Le remake de Lilo & Stitch de Disney va après Jon M. Chu, réalisateur Crazy Rich Asians

Asiatiques riches fous Le réalisateur Jon M. Chu serait en pourparlers pour diriger le prochain remake de Lilo & Stitch de Disney. On pense que le studio recherche actuellement un écrivain pour reprendre l’une des histoires animées les plus appréciées de Disney. Mike Van Waes a écrit le projet actuel du remake, bien qu’il ne soit pas clair si le studio ira de l’avant avec cette histoire particulière ou non. Dan Lin et Jonathan Eirich, producteurs du live-action Aladdin remake, produisent, tandis que Ryan Halprin est à bord en tant que producteur exécutif.

le Lilo et Stitch Le remake en direct a été annoncé pour la première fois en 2018 et il a depuis été révélé qu’il sera présenté exclusivement sur Disney +, bien que cela pourrait changer dans les mois à venir. Il avait déjà été rapporté que la production devait commencer sur l’hybride live-action / CGI cet automne à Hawaï, mais cela ne s’est évidemment pas produit. Pour le moment, il semble que Disney accélère le processus de développement, tout en gardant un œil sur la crise de santé publique en même temps.

Bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé, on pense que Disney cherche à ramener Chris Sanders à la voix de Stitch. À partir du son des choses, Stitch sera animé par ordinateur, tout en interagissant dans le monde réel de Lilo. Certains fans de Disney ont été très sceptiques quant à tous les remakes en cours, mais ils ont, pour la plupart, été des succès au box-office. Le roi Lion et Aladdin étaient deux des remakes les plus contestés, et ils ont continué à faire beaucoup mieux que même le studio ne l’avait prévu.

L’original Lilo et Stitch n’a pas été un succès au box-office lors de sa sortie en 2002. Cependant, il est rapidement devenu un favori culte et Stitch est l’un des personnages les plus populaires se promenant dans Disneyland et Disney World, du moins pendant les périodes normales lorsque les deux parcs sont ouverts. Comme c’est le cas pour tous les remakes de Disney en direct, il y aura des gens qui l’aimeront et des gens qui refuseront même de le regarder. Un défi particulier pour Jon M. Chu lors de la refonte Lilo et Stitch sera l’aspect unique de l’animation originale.

Jon M. Chu a récemment embarqué dans un autre projet Disney en tant que directeur du très attendu saule séries. Chu est à bord pour diriger le pilote et on ne sait pas s’il continuera à faire plus d’épisodes. Quant au live-action Lilo et Stitch remake, on ne sait pas quand la production commencera, mais on peut imaginer qu’ils y travailleront dur à un moment donné l’année prochaine. Nous devons encore attendre l’arrivée d’un écrivain, puis le casting aussi. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer que Jon M. Chu est en pourparlers avec Disney pour diriger l’action en direct Lilo et Stitch refaire.

