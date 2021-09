Le remake de La Petite Sirène de Disney n’arrivera pas dans les cinémas avant le week-end du Memorial Day 2023

Le remake en direct de Disney de La petite Sirène a maintenant une date de sortie officielle. Le film à venir, qui met en vedette Halle Bailey en tant qu’incarnation d’Ariel en direct, a terminé le tournage en juillet avec un premier aperçu de la nouvelle version de la princesse Disney. Nous savons maintenant quand nous attendre à voir le nouvel Ariel sur grand écran, car vendredi, Disney a officiellement fixé la première du long métrage le 26 mai 2023.

« Et juste comme ça… c’est une enveloppe », a posté Bailey sur Instagram en juillet, révélant notre premier regard sur Ariel. « Après avoir auditionné pour ce film quand j’avais 18 ans, j’étais sur le point d’avoir 19 ans, jusqu’à maintenant terminer le tournage à travers une pandémie quand j’ai eu 21 ans. .Cela a été l’expérience la plus difficile d’être loin de tout et de tous ceux que j’ai connus, de me sentir en doute / solitude, mais aussi de ressentir une telle liberté et persévérance alors que j’ai atteint la fin. J’ai hâte que le temps accélère donc vous pouvez tous regarder ce film parce qu’il a été fait avec tant d’amour (plus de sueur de sang et de larmes). »

Bailey est surtout connue pour son travail de chanteuse, constituant la moitié de Chloe x Halle avec sa sœur Chloe Bailey. Elle joue également le rôle de Sky Forster dans la série dérivée Cultivé-ish. D’autres membres de la distribution pour La petite Sirène comprennent Jonah Hauer-King dans le rôle d’Eric, Javier Bardem dans le rôle du roi Triton, Daveed Diggs dans le rôle de Sebastian, Jacob Tremblay dans le rôle de Flounder et Awkwafina dans le rôle de Scuttle. Melissa McCarthy incarnera le méchant dans le rôle d’Ursula, la sorcière des mers, et elle est ravie d’assumer le rôle.

« Je joue Ursula, la sorcière de la mer. C’est tellement amusant, nous ne sommes qu’en répétition. Ça a été une explosion absolue », a déclaré McCarthy sur Le spectacle d’Ellen l’année dernière. « Entrer dans le monde de Rob Marshall, c’est comme un rêve fiévreux, je viens d’aller à Londres pendant une semaine, je me disais: » Je n’ai pas l’occasion d’aller au camp de danse pendant une semaine. » Toute la journée, il me dit : « Voulez-vous glisser sur cette coquille de palourde de 40 pieds ? » Je me dis « Oui! Bien sûr que je le fais. Qu’est-ce que tu es, fou? » Cela a été extrêmement créatif. »

Rob Marshall dirige La petite Sirène sur un scénario de Jane Goldman et David Magee. Marshall produit également avec John DeLuca, Marc Platt et Lin-Manuel Miranda. Alan Menken devrait également revenir en tant que compositeur de la partition et des chansons avec Miranda co-écrivant de nouvelles chansons pour le remake. Le film est basé sur l’adaptation animée de 1989 de La petite Sirène par Disney. Le tournage du film a officiellement commencé en janvier.

Ce projet n’est que le dernier des nombreux remakes de Disney à être réalisés en live-action ou en « animation photoréaliste ». Ces dernières années, la société a rencontré un grand succès avec des remakes similaires comme Aladin, Le roi Lion, La belle et la Bête, et plus. Ce n’était peut-être qu’une question de temps avant qu’ils ne se dirigent vers La petite Sirène. Ils produisent également de nombreuses suites à ces films, qui comprend une préquelle à Le roi Lion centré sur les versions plus jeunes de Scar et Mufasa.

La petite Sirène sortira en salles le 26 mai 2023. Vous pouvez regarder la version animée originale sur Disney+. Cette nouvelle nous vient de Variety. Le fan art a été créé par @fabio_rodrigz Fan sur Instagram.

Sujets : La Petite Sirène