Le remake de La Petite Sirène de Disney a quatre nouvelles chansons d’Alan Menken

Même si le remake en direct de Disney de La Petite Sirène est encore assez éloigné après avoir été repoussé au Memorial Day 2023, la grande dame Halle Bailey a assuré aux fans que l’attente en vaudrait la peine. En attendant, nous allons maintenant avoir presque deux ans de petites taquineries, images et autres rappels que le film est toujours à venir, et l’auteur-compositeur Alan Menken a donné le coup d’envoi en révélant que la nouvelle version du film contiendra pas moins de quatre nouvelles chansons. Le classique animé original comportait un petit nombre de chansons emblématiques, dont Part de ton monde, Sous la mer, Embrasse la fille, Pauvres âmes malheureuses et un certain nombre de reprises, de sorte que les morceaux supplémentaires seront bien supérieurs à de nombreux autres remakes récents qui incluent généralement un nouveau morceau en plus des chansons de longue date.

Parler sur Disney Pour les partitions Podcast, Alain Menken discuté de son travail sur l’original Petite Sirène avec feu Howard Ashman, et sa nouvelle collaboration avec Hamiltonde Lin-Manuel Miranda sur le nouveau film. « Au début, Lin-Manuel Miranda avait du mal à faire des chansons de style Alan Menken, et il avait l’impression que marcher dans les chaussures de Howard Ashman était une perspective intimidante. Ensuite, nous avons écrit des chansons qui étaient dans la timonerie de Lin et pour moi, marcher dans Lin -Les chaussures de Manuel Miranda étaient une perspective intimidante, mais nous nous sommes bien amusés », a expliqué Menken.

Il a poursuivi: « Howard avait des sentiments très forts pour s’assurer que nous faisions toujours avancer l’histoire et que nous étions toujours stylistiquement enracinés dans un monde. Howard éduquait vraiment les animateurs et s’asseyait et leur parlait de la façon dont les chansons devraient conduire une histoire. Je entendrait parler de Lin-Manuel Miranda quand il était petit parce que ma nièce était allée à l’école Hunter et qu’elle était une camarade de classe de Lin … j’entendrais parler de [him] de ma sœur Faye, qui dirait : ‘Ce garçon Lin, il adore La petite Sirène tellement de. Pourriez-vous signer cette affiche ? Je me souviens avoir signé une affiche à Lin qui disait : « À Lin, s’il te plaît, arrête d’embrasser les pieds de Jenny. Alan Menken.' »

Menken a déjà travaillé sur les autres remakes de Disney de La belle et la Bête et Aladin, retravaillant certaines des chansons classiques existantes et ajoutant un nouveau grand numéro aux deux sous la forme de Toujours et Sans voix respectivement. Avec La petite Sirène étant maintenant confirmé pour doubler le contenu de ses chansons, il y aura clairement de futurs classiques parmi eux et un certain travail a clairement été consacré à l’intégration du style des pistes du film original au nouveau matériel. Comme avec la plupart des nouvelles versions du catalogue arrière animé de Disney, la durée d’exécution doit être prolongée par rapport à la durée d’exécution habituelle de 65 à 80 minutes des originaux, et il est clair que La Petite Sirène va compenser une partie de cette expansion des numéros musicaux. ainsi que les détails de l’histoire.

Le film de Disney présente une distribution de stars rejoignant Bailey’s Ariel, dont Javier Bardem dans le rôle de King Trition, Melissa McCarthy dans le rôle d’Ursula, Daveed Diggs dans la voix de Sebastian, Jacob Tremblay dans la voix de Flounder et Awkwafina dans la voix de Scuttle la mouette, tandis que Jonah Hauer-King incarnera le prince Eric. La petite Sirène est actuellement prévu pour flotter vers le rivage le 26 mai 2023. Cette nouvelle est une gracieuseté de Variety.

Sujets : La Petite Sirène, Disney