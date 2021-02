Le remake de la petite sirène de Disney a officiellement commencé le tournage

Tournage du remake en direct de Disney’s la petite sirène a officiellement commencé selon la star Javier Bardem. Comme de nombreux projets de films à gros budget, La petite Sirène était censé commencer à tourner l’année dernière, mais la pandémie a arrêté la production avant que les caméras puissent commencer à tourner. Il a été précédemment rapporté que le tournage devait commencer ce mois-ci, et tout en parlant avec le point de vente colombien El Tiempo, Bardem a révélé que la production est effectivement en cours avec des protocoles de santé et de sécurité en place.

De l’interview, voici quoi Javier Bardem a dit de son expérience de tournage La petite Sirène:

« Eh bien, ça affecte car il n’y a rien de plus qu’être à l’hôtel, puis aller travailler … Du travail à l’hôtel, car c’est ce qu’il faut faire … Tous les protocoles sont exhaustifs, il y a beaucoup de soin quand ils ‘ Je fais les tests tous les jours, avec le nombre de personnes sur le plateau, ce qui est considérablement élevé. Il y a beaucoup de protocoles et honnêtement je me sens en sécurité. Une autre chose est quand vous quittez le plateau, dans mon cas je rentre chez moi, comme les autres membres de la production, mais je pense que si tout est fait correctement, cela pourrait être un endroit sûr. «

La petite Sirène raconte l’histoire d’une princesse sirène nommée Ariel qui rêve de devenir un humain après être tombée amoureuse d’un prince humain nommé Eric. Cela l’amène à accepter un accord avec Ursula la sorcière de la mer pour devenir humaine pendant trois jours en échange de sa voix. Si Ariel ne parvient pas à faire tomber Eric amoureux de son urine cette fois, elle redeviendra une sirène et appartiendra à Ursual pour toujours.

Rob Marshall (Mary Poppins revient) dirige La petite Sirène à l’aide d’un scénario de Jane Goldman et David Magee. Lin-Manuel Miranda et Alan Menken écrivent une nouvelle musique pour le film avec Menken en fournissant la partition; Menken a également fait la musique du film d’animation original. Marshall, Miranda, John DeLuca et Marc Platt sont producteurs exécutifs.

Dans La petite Sirène, Bardem jouera le roi Triton, le père d’Ariel. Ariel elle-même sera jouée par Halle Bailey, et le reste de la distribution des étoiles comprend Jonah Hauer-King dans le rôle du prince Eric, Melissa McCarthy dans celui d’Ursula, Daveed Diggs dans celui de Sebastian, Jacob Tremblay dans celui de Flounder et Awkwafina dans celui de Scuttle. Noma Dumezweni et Emily Coates apparaîtront également dans des rôles non divulgués.

Bardem a également un autre grand rôle à jouer pour les fans de l’acteur. Il est en pourparlers pour jouer le regretté Desi Arnaz dans Être les Ricardos, un décor de cinéma lors de la production de J’aime lucy avec Nicole Kidman dans le rôle de Lucille Ball. De plus, Bardem sera vu dans le réalisateur Denis Villeneuve Dune remake qui devrait sortir le 1er octobre 2021, simultanément dans les salles et pendant un mois sur HBO Max.

Disney n’a pas encore fixé de date de sortie pour La petite Sirène, mais une première en 2022 semble probable, tant qu’il n’y aura pas de retards de tournage plus importants. La citation de Bardem a été transcrite par The DisInsider et a été initialement rapportée par El Tiempo.

