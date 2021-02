Le remake de Jared Leto du Joker pour la coupe Snyder est beaucoup plus effrayant

Nous nous rapprochons de la coupe de Zack Snyder de ‘Justice League’, ce projet promu par les fans de Warner Bros. et DC Comics depuis des années sur les réseaux sociaux sous le tag « #ReleaseTheSnyderCut ». Ce sera une réédition du film sorti en 2017 par Joss Whedon, qui au fil du temps, les fans ont estimé que ce n’était pas du tout ce qu’ils voulaient voir.

Snyder Il a dû quitter le poste de direction après le décès de sa fille et a récemment fait des déclarations sur cette situation malheureuse. Lorsqu’il a repris les rênes, il a dû prendre différentes situations sur le film et les changements qu’il devrait apporter pour s’approprier le film, et l’un des aspects fondamentaux que a décidé d’ajouter était d’avoir le Joker de Jared Leto.

A principios de febrero, el propio director publicó un primer vistazo del personaje en sus redes sociales, pero se veía de una manera borrosa y no dejaba contemplar en un 100% su look, aunque por las sombras alrededor de su cabeza se imaginaba que tendría cabello long. Cela a été confirmé ce mardi avec les nouvelles photos postées par le média américain Salon de la vanité. Beaucoup plus terrifiant!

Comme nous l’avons mentionné, ce personnage n’allait pas faire partie de la Coupe Snyder, mais le cinéaste a confirmé: « Le Joker est vraiment la seule chose à laquelle j’ai pensé avec le recul. Mais je dirai que j’ai toujours eu l’intention d’amener le Joker dans ce monde. ». Bien que Leto ne soit pas l’un des favoris du public, cette nouvelle version qui impose au moins plus de terreur il a déjà mérité sa juste part de retours positifs et devrait effacer ce qui a été vu dans « Suicide Squad », 2016.

Il a également été annoncé que Le Joker apparaîtra dans une séquence de rêve, une vision psychique, vécue par Bruce Wayne de Ben Affleck, qui lui révèle ce qui se passera si les super-héros ne parviennent pas à arrêter l’attaque de l’extraterrestre Darkseid. Sous le titre ‘Ligue de justice de Zack Snyder’, le film frappera HBO Max le prochain 18 mars.