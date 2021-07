Le remake de Firestarter termine le tournage, Zac Efron partage une dernière photo de tournage

Zac Efron s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour annoncer que le tournage du remake de Blumhouse de Stephen King était terminé Allume feu, et le Le plus grand showman La star a posté une photo du tournage pour marquer l’occasion. Tir sur Allume feu a commencé en mai avec La guerre de demainRyan Kiera Armstrong joue le rôle-titre qui était auparavant joué à l’écran par Drew Barrymore dans l’adaptation de 1984. Il n’y a actuellement pas de date de sortie fixée pour le film, mais il devrait arriver l’année prochaine.

Zac Efron, qui a certainement beaucoup grandi depuis sa Lycée Musical Disney days, a commenté la photo sur son compte Twitter, en déclarant : « C’est la fin du film #firestarter ! J’ai hâte que vous voyiez ça. @ryankarmstrong @blumhouse. »

Allume feu raconte l’histoire d’une jeune fille dotée du pouvoir de la pyrokenisis, la capacité d’allumer des feux avec son esprit, qui se retrouve poursuivie par des agents du gouvernement qui souhaitent utiliser ses pouvoirs à leur propre profit. Le réalisateur Keith Thomas a déjà parlé à ComicBook.com sur la nouvelle version du film et ce à quoi les fans du livre peuvent s’attendre.

« C’est quelque chose auquel j’ai beaucoup réfléchi », a déclaré Thomas. « Et, certainement, lorsque le projet m’est venu pour la première fois, j’ai eu beaucoup de chance que le scénario de Scott Teems, qui a écrit le prochain Halloween tue, était juste très, très bon et très riche. Le matériau lui-même n’est pas différent, n’est-ce pas ? Je veux dire, c’est le même livre dont ce film est tiré, celui du film précédent. Mais ce sur quoi nous nous penchons dans le livre est différent. C’est l’angle où vous pouvez faire quelque chose. Donc, pour moi, c’était vraiment penché sur des aspects plus émotionnels. Il s’agissait de se pencher sur la parentalité et à quoi cela ressemble, et ensuite, comment élever un enfant, en particulier un enfant avec des capacités comme celle-ci. C’est là que le scénario est allé et j’ai pensé que c’était quelque chose d’un peu différent du film original. »

Il a poursuivi: « De plus, le livre est super riche. Il y a beaucoup de choses dans le livre qui ne sont pas dans le film original. Il y a des choses là-dedans que nous utilisons, dans lesquelles nous allons. En même temps , j’ai l’impression que, juste pour moi, en termes de films qui m’intéressent, j’ai l’impression qu’il y a une qualité viscérale dans l’histoire que je n’ai pas vue dans la version des années 80, une crudité qui, je pense, est là dans le livre, que j’ai certainement ressenti, dans lequel je suis vraiment intéressé à plonger. Et, heureusement, je pense que toutes les autres personnes impliquées ressentent la même chose, que cela va être … non seulement cela aura des effets et vous Je vais voir tout ce que Charlie peut faire, ce qui est amusant, cool et excitant, mais si nous le faisons correctement, ce n’est pas aussi sombre que The Vigil, mais vous devriez en sortir émotif. Si vous le faites bien, ça va vraiment frapper de cette façon. »

Que cette nouvelle version puisse capturer ce que beaucoup pensaient avoir manqué dans le film original, nous devrons simplement attendre et voir quand le film arrivera dans les salles.

Sujets : allume-feu