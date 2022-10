Le remake de Dead Space montre un gameplay terrifiant dans sa première bande-annonce

Une bande-annonce pour le remake tant attendu de »espace mort », révélant une version améliorée du jeu d’horreur de science-fiction effrayant et sanglant. Dans l’aperçu, nous pouvons voir les dangers et les horribles découvertes qui attendent le protagoniste Isaac Clarke à l’intérieur du navire USH Ishimura, le personnage principal ayant désormais une voix, contrairement au titre original où il ne parlait pas.

Dans la description de la bande-annonce, vous pouvez lire certaines des améliorations que ce nouveau titre aura en disant : « Le classique de l’horreur de survie de science-fiction Dead Space revient, entièrement reconstruit à partir de zéro pour offrir une expérience plus profonde et plus immersive. »

« Cette nouvelle version offre une fidélité visuelle époustouflante et un son atmosphérique plein de suspense, ainsi qu’un nouveau contenu de gameplay et des améliorations tout en restant fidèle à la vision passionnante du jeu original », poursuit-il.

»Dead Space » a été initialement publié pour Xbox 360 Oui Playstation 3, étant un jeu qui a présenté de superbes graphismes lors de sa première, présentant une atmosphère et un cadre qui ont fait dresser les cheveux sur la tête. Maintenant, avec le remake, chacune de ses sections a été améliorée, ce sera donc une expérience beaucoup plus immersive.

Le jeu a eu deux suites, où le combat constant entre le protagoniste et les horribles nécromorphes s’est poursuivi, la saga étant caractérisée par son vaste contenu sanglant et son thème d’horreur. » Dead Space 3 » a eu sa première en 2013, tant de fans attendent un nouvel épisode depuis longtemps.

Nul doute que le remake de »Dead Space » servira à raviver la nostalgie (ou les cauchemars) de tous les joueurs ayant joué au premier opus, en plus d’attirer un nouveau public sur les consoles nouvelle génération.

La nouvelle version de »Dead Space » sortira le 27 janvier 2023, disponible pour PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC.