Le remake américain de « Train To Busan » aurait déjà un titre

Bien avant l’arrivée de « Squid Game » et de « Parasite », la Corée du Sud avait déjà présenté des produits culturels à grand succès international. En 2016, le cinéaste Yeon Sang-ho a surpris les critiques et le grand public avec son film de zombies passionnant « Train to Busan », qui est devenu l’un des films les plus rentables de l’été.

Cinq ans plus tard et après la première d’une suite/spin-off, le film de Sang-ho, comme tout autre produit étranger à succès, aura sa propre critique sous l’objectif du cinéma américain à travers un remake pour le public anglophone. , qui est déjà en cours de développement depuis le début de l’année.

Deadline a récemment présenté un reportage sur le film « Under Siege » du réalisateur indonésien Timo Tjahjanto, notant qu’il est toujours lié à la production du remake américain de « Train To Busan », qui serait intitulé « Last Train to New York » ( The Last Train to New York), qui laisse une première impression sur la façon dont le film s’adaptera à la culture occidentale.

« Train To Busan » contenait à l’origine l’histoire d’un groupe de zombies survivants de la peste en Corée du Sud, qui voyageaient en train jusqu’à la ville côtière de Busan. Tout au long du film est présenté le développement de ces passagers consternés qui, en plus de la peste, doivent trouver un moyen de survivre aux intrigues et à la méfiance entre eux.

Ce remake mettra également en vedette le réalisateur d’horreur acclamé James Wan en tant que producteur exécutif, à partir d’un scénario de Gary Dauberman, qui a de l’expérience dans le genre grâce à son travail sur « It » et « Anneabelle Comes Home ». Malgré la réponse majoritairement négative des fans du film original sur les réseaux sociaux, Tjahjanto a adopté une attitude joviale face à la situation.

Lorsqu’un utilisateur soulignait la possibilité de devenir le « cinéaste le plus détesté avec le pire film existant », Tjahjanto a répondu avec une citation de Worf, un personnage de « Star Trek : Deep Space Nine » : « Si quelqu’un ne déteste pas votre carrière quelque part à partir d’un point sombre de la galaxie, cela signifie que vous ne visez pas assez haut. »