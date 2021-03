Le rejet de Piñera bat le record et passe à 78%

Le président Sebastián Piñera a 78% de rejet parmi ses compatriotes au cours des deux premières semaines de mars, 13 points de plus que les deux semaines précédentes, selon un sondage publié par les réseaux sociaux à l’aube ce jeudi 18.

L’enquête bimensuelle Pulso Ciudadano, du cabinet de conseil Ativa, indique que le président n’a le soutien que de 10,7% de la population, soit 4,2% de moins que dans la seconde quinzaine de février.

Lorsqu’on lui a demandé: «Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la façon dont Sebastián Piñera dirige votre gouvernement? L’étude montre que l’évaluation négative s’étend à tous les secteurs, quels que soient le statut socio-économique, l’âge, le sexe, le lieu de résidence et les tendances politiques.

Seulement parmi ceux qui s’identifient comme de droite, le rejet est moindre, mais atteint tout de même 48,1% des répondants.

Le cabinet est dans une situation pire, puisque 79,4% se disent en désaccord avec le travail des ministres, qui n’est considéré comme positif que dans 9,8%. Les autres répondants – 10,8% – ont déclaré qu’ils ne savaient pas.

Pulso Ciudadano souligne également que la perception de la situation du pays sous tous ses aspects est un revers pour 53% de la population, tandis qu’un grand groupe de 32,3% a déclaré ne pas savoir où allait le Chili, et seulement 14,7% ont déclaré qu’ils étaient «dans la bonne direction».

Correspondant à ces réponses, 81 personnes interrogées sur 100 ont déclaré que le pays stagnait ou régressait, et seulement 14% ont déclaré qu’il progressait.

L’enquête a été menée du 9 au 12 mars avec des interviews de 1 235 hommes et femmes de plus de 18 ans de toutes les régions du pays et avec une marge d’erreur de 2,8%.