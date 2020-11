Le Reiki harmonise et apporte l’amour dans la maison

La tranquillité, l’amour et le bonheur sont les choses que nous voulons pour notre maison. Nous voulons tous un environnement agréable qui apporte confort et bien-être. Cependant, avec autant de tâches et d’engagements au jour le jour, il est normal de laisser des vibrations négatives entrer dans notre esprit et, par conséquent, dans notre maison. Cependant, la solution à cela peut littéralement être à portée de main.

Notre maison est toujours le reflet de notre intérieur. Plus il y aura de résidents, plus cela reflétera l’intérieur de chacun. Bien sûr, rien ne se passe par hasard et comme ça attire. Cela signifie que chaque personne vit dans cette maison parce que ses énergies vibrent à la même fréquence.

Le Reiki harmonise non seulement qui l’utilise, mais tout autour du Reikian, y compris sa maison et les gens qui y vivent. Lorsque nous passons du Reiki dans un environnement, nous harmonisons à travers le symbole CHO-KU-REI. Notre environnement se retrouve avec une aura plus légère et plus sereine, attirant ainsi plus d’énergies positives.

Vous le savez peut-être déjà; cependant, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Un effet qui se produit avec nous tous, je l’appelle une connexion comportementale. La connexion comportementale a déjà été étudiée et prouvée, comme dans le livre «Connected» (The Power of Connections), où deux chercheurs de Harvard, Nicholas Christakis et James Fowler, ont analysé les données de la plus grande étude nationale sur le cœur. Trois générations de citoyens de Framingham, Massachusetts, ont été suivies. Dans l’observation, le comportement de plus de cinq mille personnes a été évalué et deux découvertes incroyables ont été trouvées.

La première est que si une personne adopte un certain comportement, comme fumer, boire, manger du chocolat, il y a une probabilité de 50% que les membres de la famille proche adhèrent au comportement. Même si l’individu tombe malade ou grossit, il y a la même probabilité que sa famille se comporte de la même manière.

La deuxième découverte est encore plus fantastique. Ils ont constaté que ces liens peuvent sauter un lien. Que si la personne « A » commence à adopter un certain comportement, en plus de la probabilité que la personne « B » adopte ce comportement, il y a une probabilité de 20% pour la personne « C » d’adopter le même comportement que « A », même si « C » ne connaît que la personne « B ».

Cependant, cela peut être utilisé de manière positive. Lorsque vous êtes connecté à l’énergie Reiki, votre vibration augmente. Vous êtes en harmonie spirituelle et psychologique. Cette vibration s’étend aux personnes autour de vous, même si elles n’acceptent pas le Reiki.

Votre vibration positive inconsciente dynamise la maison et quiconque est proche de vous. Le simple changement de modèle vibratoire change, non seulement qui travaille sur vous, mais qui fait partie de la réalité de cette personne.

Le Reiki opère également dans votre domaine subtil, change votre vibration, vous fait augmenter vos octaves vibratoires. L’amour se connecte à l’amour et comme attirera toujours les semblables. Pour cette raison que lorsque le Reiki commence à agir dans son champ vibrationnel, il y a aussi un changement de comportement, et ce changement affecte tout l’environnement de l’individu.

Amène automatiquement les personnes autour de vous à modifier également leur comportement et leurs vibrations. L’atmosphère devient plus paisible et aimante et la socialisation beaucoup plus agréable.

La tranquillité, l’amour, le bonheur, ce sont les choses que nous voulons pour notre maison, et le chemin que nous suivons pour les réaliser n’en est qu’un: celui de l’acceptation, de l’amour, du changement de comportement individuel et celui du bonheur intérieur. C’est exactement là que l’énergie du Reiki vous emmène.