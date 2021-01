Le régulateur européen des médicaments approuve le jab d’AstraZeneca Covid-19 au milieu de la dispute actuelle du bloc avec une entreprise à propos de pénuries de vaccins

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé le vaccin Covid-19 développé par AstraZeneca et l’Université britannique d’Oxford pour une utilisation chez les personnes âgées de 18 ans et plus, a annoncé vendredi le régulateur.

Il s’agit du troisième vaccin Covid-19 que l’EMA a recommandé pour autorisation dans ses 27 États membres, ayant déjà approuvé les vaccins réalisés par le partenariat américano-allemand Pfizer-BioNTech et la société américaine Moderna.

«Avec ce troisième avis positif, nous avons encore élargi l’arsenal de vaccins disponibles aux États membres de l’UE et de l’EEE pour lutter contre la pandémie et protéger leurs citoyens», a déclaré Emer Cooke, directeur exécutif de l’EMA.

La décision du régulateur a été prise après avoir combiné les résultats de quatre études menées au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud, qui ont réuni environ 24 000 personnes.

La moitié des participants a reçu le vaccin et l’autre moitié a reçu une injection factice ou un autre vaccin non-Covid.

La deuxième dose du vaccin doit être administrée entre quatre et 12 semaines après la première, a déclaré l’EMA, ajoutant que le vaccin montrait une efficacité d’environ 60% lorsque ce schéma posologique était utilisé.

La majorité des participants étaient âgés de 18 à 55 ans et, par conséquent, on ne sait pas actuellement dans quelle mesure le vaccin fonctionnera chez les plus de 55 ans, mais l’EMA a déclaré que la protection est « attendu, » compte tenu de la réponse immunitaire observée dans ce groupe d’âge avec d’autres vaccins.

L’annonce intervient à la fin d’une semaine de disputes entre l’UE et AstraZeneca après que le fabricant de médicaments anglo-suédois a récemment déclaré qu’il réduirait les livraisons de l’UE de 80 millions à 31 millions, blâmant les problèmes de fabrication européens.

L’UE a menacé AstraZeneca de poursuites judiciaires sur les problèmes d’approvisionnement et vendredi, la paire a publié une version expurgée de leur contrat pour les livraisons de vaccins. Le chef de la Commission affirme que l’accord est contractuellement « contraignant. »

Le jab Covid-19 d’AstraZeneca a déjà été autorisé au Royaume-Uni, où il a commencé à être déployé auprès de la population.

Le gouvernement britannique a commandé 100 millions de doses du vaccin et l’UE en a commandé au moins 300 millions.

