Le régulateur britannique n’a pas seulement interdit l’achat d’Activision : il interdit également à Microsoft d’investir dans l’entreprise

Lorsque Microsoft a annoncé en janvier de l’année dernière qu’il achèterait Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, il savait que ce ne serait pas une affaire facile. L’industrie du jeu vidéo était sur le point de jouer la plus grosse opération d’acquisition de son histoire. Et bien sûr, un mouvement de cette ampleur devait répondre à une exigence essentielle avant de se concrétiser : recevoir l’approbation de plus d’une dizaine de régulateurs.

Le chemin vers la concrétisation définitive de l’accord est devenu un véritable feuilleton avec une série de protagonistes bien définis : Sony, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, la Commission européenne (CE) et l’Autorité des marchés et le Royaume-Uni Compétition (CMA). Le premier, comme on pouvait le déduire, était clairement contre l’opération dès le départ, et le second a décidé qu’il fallait la bloquer.

Le CMA étend ses tentacules

Après un long processus en plusieurs étapes impliquant les parties prenantes impliquées dans le rachat, la CMA a pris une position ferme : le rachat d’Activision Blizzard donnerait à Microsoft un avantage concurrentiel décisif dans le domaine du cloud gaming, ainsi déterminé interdiction de la même. Cette décision n’a pas été bien accueillie par la société de Redmond, qui s’est immédiatement défendue.

Au moment de l’annonce de la CMA, publiée le 26 avril, les résolutions finales de la FTC et de la Commission européenne étaient toujours en suspens, le régulateur britannique est donc allé encore plus loin. Bien que son champ d’application soit limité au territoire où il a juridiction, il a déclaré : « Activision est entrelacé sur différents marchés, vous ne pouvez pas le séparer pour le Royaume-Uni. Par conséquent, cette décision empêche l’accord de se produire à l’échelle mondiale. »

Cette semaine, cependant, des rumeurs ont fortement émergé selon lesquelles la Commission européenne finirait par approuver l’opération. Selon diverses sources consultées par ., la promesse de Microsoft d’apporter « Call of Duty », l’un des jeux vedettes d’Activision, à des plateformes comme Nintendo, NVIDIA GeForce Now, entre autres, a joué un rôle déterminant dans l’approbation de l’accord de plusieurs milliards de dollars. Maintenant, ces jours-ci, la CMA est réapparue sur la scène avec une nouvelle mesure.

L’autorité britannique de la concurrence a émis une ordonnance temporaire interdisant à l’une des entreprises impliquées dans la transaction en question d’acquérir la participation d’une autre et même de faire des investissements. D’un point de vue économique, il n’y a pas que les gens qui peuvent acheter des actions. Les entreprises peuvent aussi le faire, en effet, le rôle des « Holdings » est très courant, qui ont précisément une participation et exercent un certain contrôle sur les entreprises à travers leur possession d’actions.

Produit de cette dernière mesure, jusqu’à la déclaration finale du groupe de membres de la CMA, si Microsoft, Activision Blizzard ou l’une de leurs filiales souhaitent obtenir la participation de l’autre, ils doivent obtenir un « consentement écrit» émis par le régulateur britannique. En d’autres termes, en plus des exigences standard pour ces mouvements de marché, les entreprises doivent se conformer à cette nouvelle exigence CMA et attendre son approbation.

La Commission européenne devrait statuer le 22 mai et la Federal Trade Commission le faire plus tard cette année. Il convient de noter que l’accord initial entre Microsoft et Activision Blizzard a une date limite. L’opération doit être finalisée avant le 18 juillet 2023. Ceux de Redmond n’ont pas lâché prise sur le régulateur britannique, et ont décidé de faire appel du jugement.

Bien qu’il soit possible de négocier une prolongation du délai, Microsoft a besoin que le feuilleton se termine au plus vite. Si votre stratégie échoue, non seulement vous porterez un coup dur à vos futurs objectifs pour l’industrie du jeu vidéo, mais vous devrez payer environ 3 milliards de dollars à Activision Blizzard pour non-conformité, note The Verge. Dans les mois à venir, nous connaîtrons le dénouement final de cette histoire.

Images: Sigmund | Microsoft | Activision

